GCM resgata coruja e prende caminhoneiro por embriaguez ao volante

O Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano efetuou na última terça-feira (07/11) o resgate de uma coruja-buraqueira e a prisão de um homem por crime de trânsito em razão de embriaguez ao volante na condução de um caminhão.

No primeiro atendimento, os agentes receberam na sede da GCM, no bairro Jardim Lincoln, um morador da Quinta Divisão que trazia consigo uma coruja que estava, aparentemente, com uma das asas quebradas. Ele contou que a ave caiu em sua casa e a colocou em uma caixa para entregar à Guarda Civil. Após a entrega, o GPA levou o pássaro a uma clínica veterinária no Jardim Cassa Branca para procedimento cirúrgico. Quando estiver recuperada, a coruja será encaminhada para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetras) do Parque Ecológico do Tietê.

Horas depois, às 15h15, durante patrulhamento pela estrada Kidani, no Parque Asturias, o GPA visualizou um caminhão Mercedes-Benz Accelo, de cor vermelha, que transportava caixas de hortaliças, trafegar pela pista de forma perigosa. A abordagem ao caminhoneiro foi realizada e em um posto da Polícia Militar Rodoviária o teste do etilômetro foi aplicado, acusando um 0,61 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, o que configura crime de trânsito. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Palmeiras.

“Mais uma vez nossos guardas demonstraram estarem aptos para lidar com resgates de animais e, também, atuar em outras ações que não estão diretamente relacionados com o meio ambiente, como foi o caso da prisão do motorista alcoolizado que conduzia o caminhão, correndo o risco de causar um acidente grave”, ressaltou o Secretário Municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva.