GCM sai às ruas para fiscalizar fechamento de estabelecimentos não essenciais em Suzano

Como forma de fazer cumprir os recentes decretos emitidos pela Prefeitura de Suzano, as recomendações do Ministério Público e o período de 14 dias de quarentena determinado pelo governo do Estado contra o novo coronavírus (Covid-19), a Guarda Civil Municipal (GCM) iniciou nesta segunda-feira (24) uma fiscalização especial em todas as regiões da cidade. O foco principal está nos estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços que não são considerados essenciais, de forma a orientar funcionários e proprietários a suspenderem as atividades e baixarem as portas.

Mais de 30 agentes foram para as ruas. Logo pela manhã eles se organizaram em seis equipes, com uma base móvel e cinco viaturas, sendo duas em cada um dos três setores em que a cidade foi dividida. Eles atuarão constantemente, 24 horas por dia, enquanto durarem a quarentena e os efeitos dos decretos municipais 9.432, 9.437 e 9.439/2020. São agentes de todos os turnos, inclusive que estavam de férias, e de toda a GCM – Canil, Ronda Ostensiva Municipal (Romu), Policiamento Comunitário, Patrulha Maria da Penha e Patrulha Ambiental – com apoio de membros do Departamento de Fiscalização de Posturas.

Antes de saírem, houve uma preleção em frente ao Paço Municipal com o prefeito Rodrigo Ashiuchi, o comandante Sérgio de Assis Andrade e o diretor jurídico José Serafim da Silva Júnior. Eles repassaram à tropa as determinações dos decretos municipais, mais especificamente a suspensão de todas as atividades e serviços privados não essenciais, a exemplo de academias, clubes, shopping centers, cinemas, teatros, restaurantes (exceto para entrega), lojas de conveniência de postos de gasolina, call center e comércio em geral.

“O que percebemos é que a grande maioria está respeitando as determinações. Mas a população também pode nos ajudar, denunciando pelo telefone 153”, afirmou Assis. Podem continuar funcionando normalmente: farmácias e drogarias, açougues e casas de carnes, mercados e supermercados, pet shops, padarias (sem consumo em balcão), quitandas, lojas de produtos de limpeza e descartáveis, postos de combustíveis, oficinas mecânicas e clínicas e consultórios médicos e odontológicos.

“É uma atitude preventiva que estamos tomando, com o objetivo de fazer a orientação devida e assim ajudar a salvar vidas. Queremos diminuir os impactos na nossa cidade e fazer com que menos pessoas fiquem doentes. Nossa missão agora é cuidar da população. Abordar cada um como se fosse um familiar nosso. A GCM vai fazer a diferença na vida de muita gente. Este é um dos piores momentos que a humanidade enfrenta em sua história. E só juntos vamos superar essa fase e encontrar um cenário muito melhor lá na frente”, destacou o prefeito.