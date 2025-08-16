GCM Suzano recupera veículos, prende suspeito de roubo e apreende motocicleta irregular

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano realizou nesta semana quatro ações distintas que resultaram na prisão de um suspeito de roubo, na recuperação de três veículos roubados e na apreensão de uma motocicleta com diversas irregularidades de trânsito. As ocorrências aconteceram nos bairros Vila Figueira, Cidade Miguel Badra, Vila Sol Nascente e Jardim Ana Rosa.

As operações contaram com equipes da Força Patrulha, da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) e tiveram como foco a segurança viária, o combate a crimes patrimoniais e a resposta rápida a denúncias e informações recebidas pelo Centro de Comunicação (CCOM) da GCM.

No primeiro caso, durante a noite do último domingo (10/08), a equipe da Força Patrulha realizava patrulhamento pela avenida Antônio Marques Figueira, na Vila Figueira, quando uma motocicleta Honda CG 160 Start, de cor prata, passou pelo semáforo vermelho. Durante a abordagem, foi constatado que o condutor possuía CNH vencida desde dezembro do ano passado e acumulava multas que somavam R$ 2,6 mil, incluindo por manobras perigosas. O veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio municipal.

Na manhã do mesmo dia, no Cidade Miguel Badra, outra equipe localizou uma motocicleta Yamaha Lander XTZ 250 com sinais de abandono. Ao consultar a placa, foi constatado que havia registro de roubo ocorrido horas antes, em Mogi das Cruzes. A vítima foi contatada e a Polícia Militar apresentou na Delegacia de Polícia Central um suspeito detido para reconhecimento.

Na quarta-feira (13/08), a Romu, com apoio do Grupamento de Patrulhamento Ambiental (GPA), localizou um veículo Volkswagen Gol, preto, roubado na cidade de Mauá no dia anterior (12/08). O automóvel foi encontrado estacionado próximo a um supermercado na rodovia Índio Tibiriçá (SP-31, na Vila Sol Nascente, com três ocupantes. Durante a abordagem, a chave do carro foi encontrada no bolso do condutor, que acabou confessando o crime. O veículo foi restituído ao proprietário e os demais ocupantes permaneceram como investigados.

Já nesta sexta-feira (15/08), no bairro Jardim Ana Rosa, uma equipe da Força Patrulha, após receber denúncia de um munícipe, localizou um veículo Renault Clio, preto, abandonado na rua I. Após consulta ao sistema via CCOM, foi confirmado que se tratava de um carro roubado. O veículo foi encaminhado ao 1º Distrito Policial de Palmeiras, onde foi elaborado o termo de exibição e apreensão, sendo restituído ao proprietário.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a importância do trabalho integrado. “Essas ocorrências reforçam o compromisso da GCM de atuar com rapidez e precisão, garantindo a segurança e a tranquilidade da população”, afirmou.

Balbino também ressaltou a participação da comunidade. “O apoio da população e as informações repassadas aos nossos agentes foram fundamentais para o êxito dessas ações”, concluiu.