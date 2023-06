GCM terá 12 novas viaturas e mais 40 agentes

No evento ainda foi anunciada a locação de 12 novas viaturas para a GCM, que devem integrar a frota, atualmente composta por 36 viaturas, já nas próximas semanas. Entre os novos veículos que estão em fase final de preparação para a função, nove deles são do modelo Renault Duster, considerado SUV médio, e três deles são do modelo Chevrolet TrailBlazer, um SUV grande. Ainda está prevista a contratação de 40 novos agentes, que se somarão aos atuais 175 integrantes da GCM.

A audiência foi conduzida pela presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública, a vereadora Gerice Lione, e contou com a presença dos parlamentares Artur Takayama; Lazario Nazare Pedro, o Lázaro de Jesus; Jaime Siunte; e Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG. Entre os representantes da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, além do secretário interino, também participaram o subcomandante André Alves da Silva; o diretor da Defesa Civil, Antônio Wenzler; o GCM Classe Distinta, Marcos Serafim Bragança; o diretor administrativo, Wesley Fernandes; e a secretária Dayane Indiara.

O balanço apontou, nos primeiros quatros meses do ano, a localização de mais de 28 quilos de entorpecentes, 44 veículos recuperados e 357 intervenções em situações de perturbação de sossego. No período, a “Operação Escola Segura” registrou 746 rondas realizadas, garantindo a supervisão de unidades escolares em três momentos diferentes por dia. Na “Operação Saturação”, realizada em parceria com o Departamento de Fiscalização de Posturas, foram vistoriados 90 bares e restaurantes, resultando no fechamento de dois estabelecimentos em definitivo por estarem ilegais.

A apresentação também contou com outros dados relativos à estrutura da Guarda Civil. Os GCMs, que incluem agentes do Patrulhamento de Área, do Canil, do Grupamento de Patrulha Ambiental (GPA), da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), das Rondas Ostensivas com Motocicletas (Romo) e da Patrulha Maria da Penha utilizam 198 armamentos, sendo 164 pistolas semiautomáticas e 24 revólveres de calibre 38, além do suporte da Central de Segurança Integrada (CSI) da pasta, que monitora a cidade por meio das 75 câmeras de segurança instaladas em vias públicas, 42 câmeras Detecta em 14 pontos monitorados, além dos mais de 180 botões de pânico e mais de 1.200 câmeras em unidades escolares. A GCM ainda possui bases de apoio na Praça João Pessoa, no bairro Casa Branca e no Parque Max Feffer.

O secretário Afrânio Evaristo ressaltou que a apresentação dos dados referentes às ocorrências já executadas e as novas ações que estão por vir mostram a competência com que vem sendo desenvolvido o trabalho de proteção da população suzanense. “Nossas equipes são uma referência de atuação em todo o Alto Tietê, pela forma como trabalham junto aos munícipes, pela agilidade com que chegam às ocorrências”, reforçou.

A Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano apresentou o balanço das atividades realizadas no primeiro quadrimestre de 2023 em audiência pública promovida pela Câmara nesta segunda-feira (12/06). O chefe interino da pasta, Afrânio Evaristo da Silva, acompanhado de sua equipe, detalhou o trabalho executado pelos grupamentos da Guarda Civil Municipal (GCM), que registrou 2.475 ocorrências atendidas entre janeiro e abril. Ele ainda destacou a atuação da Defesa Civil da cidade, que garantiu, nesse mesmo período, 656 atendimentos e 172 vistorias.