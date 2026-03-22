GCMs apreendem quase 1 tonelada de drogas em 2025

A Guarda Civil Municipal (GCM) das cidades do Alto Tietê somou quase uma tonelada de drogas apreendidas no ano passado. As apreensões resultaram em 793,3 quilos em 810 ocorrências envolvendo entorpecentes ao longo de 2025. Segundo as prefeituras, as ações resultaram na prisão de pelo menos 228 pessoas.

Itaquaquecetuba é o município com mais registros e lidera o volume de apreensões na região, com 430 quilos de drogas retirados de circulação. As operações resultaram na apreensão de 256.856 invólucros, sendo 79.254 de maconha, 97.007 de cocaína, 61.019 de crack, 15.078 de droga K, 2.669 de skank, 1.261 de ecstasy e 568 unidades de lança-perfume.

Além disso, foram realizadas 90 prisões em flagrante por tráfico e registradas 597 ocorrências ligadas à apreensão de drogas. Durante as ações, 97 casas-bomba foram desarticuladas pois estes locais costumam ser utilizados para armazenamento e distribuição de entorpecentes. As ocorrências também resultaram na apreensão de R$ 138.265 em dinheiro.

Em Mogi das Cruzes, a Secretaria Municipal de Segurança informou que, em 2025, a GCM registrou 64 ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas. Durante essas ações, aproximadamente 180 quilos de entorpecentes foram apreendidos.

Já em Suzano, foram atendidas 119 ocorrências, que resultaram na prisão em flagrante de 128 pessoas e na apreensão de 172,326 quilos de drogas no período.

O município de Poá registrou a prisão de 10 pessoas por tráfico, além da apreensão de 6.831 porções de drogas e 11 quilos de maconha. Ao todo, mais de 30 ocorrências envolvendo entorpecentes foram atendidas.

Biritiba-Mirim e Guararema não contam com Guarda Civil Municipal. As demais cidades da região não responderam até o fechamento desta matéria.