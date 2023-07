GeoSuzano oferece novas camadas de funcionalidades

Desta vez, os usuários poderão consultar as áreas propostas para o recebimento de unidades de conservação, reservas legais, áreas prioritárias para recuperação e conservação e pontos de amostragem. Além dos dados produzidos para o PMMA, ainda é possível verificar a hidrografia do município, as Áreas de Preservação Permanente (APP), os limites da Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais "Alto Tietê Cabeceiras", entre outros dados.

De acordo com o secretário André Chiang, o PMMA é uma importante ferramenta para a conservação e recuperação da Mata Atlântica. “O plano visa o cuidado com o bioma predominante na região, observando suas fragilidades. Difundir essas informações é de extrema importância, promovendo a manutenção e o restabelecimento de biodiversidade, fauna, flora e regime hídrico”.

Já o secretário de Planejamento Urbano, Elvis Vieira, apontou o PMMA como um instrumento de gestão. “Esse plano, amplamente debatido com a sociedade, agora está sistematizado no GeoSuzano, facilitando a visualização de dados de interesse do estudo e contribuindo para a recuperação e proteção de áreas”, finalizou.

O portal de georreferenciamento de informações GeoSuzano , executado pela Prefeitura de Suzano por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, passa a oferecer novas funcionalidades a fim de contemplar o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (PMMA). Essa é a quinta atualização da ferramenta, que visa a democratização dos dados públicos, facilitando a rotina de engenheiros, arquitetos e demais interessados nas informações.