GeoSuzano recebe novas funções para parcelamento de solo e transporte público

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, apresentou na manhã desta sexta-feira (19/05) a terceira atualização do portal de georreferenciamento de informações GeoSuzano (https://www.geosuzano.com.br/). Agora, a plataforma passa a contar com duas novas ferramentas voltadas a técnicos da área e à população em geral, com destaque para a possibilidade de busca ativa no transporte público e a consulta sobre a viabilidade de parcelamento do solo, além da disponibilização de dados estratégicos construídos em parceria com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (CAU/SP).

A terceira atualização do GeoSuzano representa um importante passo para a difusão do portal e a democratização dos dados públicos a fim de contribuir para a gestão municipal. Com a nova ferramenta de busca ativa do transporte público, o usuário poderá realizar a pesquisa específica de pontos de parada das linhas municipais e intermunicipais que fazem atendimento no local definido. A novidade foi desenvolvida com a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana para o levantamento de dados e organização da informação de maneira padronizada.

Já a ferramenta voltada à viabilidade de parcelamento do solo permite ao usuário identificar a possibilidade de desdobros e desmembramentos do lote. O procedimento ocorre de forma automatizada, a partir da área, frente e localização informados durante o acesso. O instrumento segue de acordo com as regras para parcelamento do solo, conforme legislação, sendo uma consulta que poderá ser feita em poucos instantes, com agilidade e transparência.

Outra novidade divulgada foi referente aos resultados obtidos a partir da Cooperação Técnica firmada em fevereiro entre o CAU/SP e a Prefeitura de Suzano. Em apenas três meses, o grupo traçou ações conjuntas voltadas à fiscalização da atuação profissional de arquitetos e urbanistas, garantindo a construção de uma aplicação de gestão operacional exclusiva no GeoSuzano.

A ferramenta, atualmente restrita ao acesso de profissionais, apresenta a integração entre os dados dos alvarás de construção, regularização e demolição emitidos pela administração municipal desde 2012 e os dados dos Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do CAU/SP. Os próximos passos contemplam o refinamento da aplicação a partir de filtros aprimorados e ações de campo baseados nos dados mapeados.

De acordo com a conselheira e coordenadora adjunta da Comissão de Exercício Profissional do CAU/SP, Consuelo Gallego, a parceria é de suma importância para ambas as partes. “Não medimos esforços para trazer isso para Suzano, cruzando informações para ser uma referência para todo o Estado ao lado de uma prefeitura de vanguarda. Essa participação conjunta visa uma sociedade melhor e é dever dos profissionais contribuir por essa evolução”.

Grande sonho

O secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, também comemorou os resultados da parceria e as novidades da atualização do GeoSuzano. “Sozinho, não conseguiríamos chegar onde estamos hoje. A criação do Departamento de Geotecnologias era um grande sonho, contando com uma equipe enxuta, mas com muita boa vontade para avançar nessa questão de dados públicos que, até 2017, os profissionais precisavam vir até a prefeitura para ter acesso. Hoje, Suzano está no mundo, em poucos cliques qualquer pessoa no planeta pode conhecer a cidade e trazer investimentos ao município”, disse ao destacar a relevância da inteligência territorial e a disposição da gestão liderada pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi.

A apresentação encabeçada pela diretora de Planejamento Territorial e pelo coordenador do Departamento de Geotecnologias da Prefeitura de Suzano, Eliene Corrêa e Marcio Martins, foi prestigiada pelo secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang; por Claudinei Galo, da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana; pelo presidente da Câmara Municipal de Suzano, Joaquim Rosa, e pela vereadora Gerice Lione; pelo presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Suzano (Aeaas), Eduardo Habu; pelo presidente da Associação dos Corretores de Imóveis de Suzano (Acoris), Ademilson Alves Bernardes; pelo presidente do Turismo Norte Pioneiro, Wellington Bergamaschi; pelo gestor de atendimento e pela gerente de projetos da Imagem Geosistemas, empresa fornecedora da solução ArcGis, George Bem e Luciana Nogueira Ferreira Anelísio.