GeoSuzano recebe novas funções para parcelamento de solo e transporte

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, apresentou na manhã desta sexta-feira (19/05) a terceira atualização do portal de georreferenciamento de informações GeoSuzano (https://www.geosuzano.com.br/).

Agora, a plataforma passa a contar com duas novas ferramentas voltadas a técnicos da área e à população em geral, com destaque para a possibilidade de busca ativa no transporte público e a consulta sobre a viabilidade de parcelamento do solo, além da disponibilização de dados estratégicos construídos em parceria com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (CAU/SP).

A terceira atualização do GeoSuzano representa um importante passo para a difusão do portal e a democratização dos dados públicos a fim de contribuir para a gestão municipal.

Com a nova ferramenta de busca ativa do transporte público, o usuário poderá realizar a pesquisa específica de pontos de parada das linhas municipais e intermunicipais que fazem atendimento no local definido. A novidade foi desenvolvida com a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana para o levantamento de dados e organização da informação de maneira padronizada.