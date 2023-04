Geração de empregos sobe 75% com criação de 2,2 mil vagas em fevereiro na região

Se comparado ao mesmo mês de 2022, o saldo deste ano cresceu em 75%. Isso porque em fevereiro do ano passado foram 1.310 vagas de emprego geradas, resultado de 15.458 contratações e 14.148 demissões.

Cidades

O melhor saldo da região foi em Mogi das Cruzes, com 612 vagas de emprego geradas. O valor é resultado de 4.925 admissões e 4.313 demissões.

Em seguida está Itaquá, com saldo de 541 vagas de emprego. Foram 2.589 contratados e 2.048 demitidos no último mês na cidade.

Arujá e Suzano aparecem com números semeslhantes. Arujá fechou o mês com 292 de saldo. Resultado de 1.047 contratados e 934 demitidos.

Suzano fechou fevereiro com 263 de saldo, com 2.457 contratados e 2.194 demitidos.

Ferraz e Santa Isabel também aparecem com números próximos. Foram 135 e 133 de saldo, respectivamente.

Em Ferraz foram 746 contratações ante 611 demissões. E Santa Isabel registrou 506 admitidos e 373 demitidos.

Biritiba Mirim registrou 76 de saldo, com 197 contratados e 121 demitidos.

Com saldo negativos aparecem Guararema e Salesópolis com saldo -4.

Em Guararema foram 299 contratações e 303 demissões. E Salesópolis registrou 54 contratados e 58 demitidos.

Brasil

A criação de emprego formal caiu em fevereiro no País. Segundo Caged foram 241.785 postos de trabalho com carteira assinada foram abertos no último mês.

Em relação a fevereiro de 2022, houve queda de 26,4%. No período, tinham sido criados 328.507 postos de trabalho, nos dados sem ajuste, que não consideram declarações entregues em atraso pelos empregadores. Apesar da desaceleração em relação a fevereiro do ano passado, continua a haver melhora em relação a dezembro, quando haviam sido fechados 440.669 postos. Em janeiro, foram criados 84.571.

Considerando os meses de janeiro e fevereiro, foram abertas 326.356 vagas. Esse é o resultado mais baixo para os dois primeiros meses do ano desde a reformulação do Caged, em 2020. A comparação considera os dados com ajustes, quando o Ministério do Trabalho registra declarações entregues fora do prazo pelos empregadores e retifica os dados de meses anteriores.

O Alto Tietê registrou saldo de 2.298 vagas de emprego em fevereiro deste ano, segundo dados divulgados nesta quarta-feira pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O número é resultado da diferença entre 14.157 admissões e 12.038 demissões no período. (Veja tabela abaixo)