quarta 28 de janeiro de 2026

Jornal Diário de Suzano - 28/01/2026
Cidades

Gerando Falcões lança MARACAST, seu primeiro podcast para inspirar mulheres a empreender

Edu Lyra, fundador e CEO da ONG, está à frente da produção que estreia nesta semana

28 janeiro 2026 - 14h03Por da Reportagem Local
Gerando Falcões lança MARACAST, seu primeiro podcast para inspirar mulheres a empreenderGerando Falcões lança MARACAST, seu primeiro podcast para inspirar mulheres a empreender - (Foto: Divulgação)

A Gerando Falcões anuncia o lançamento do MARACAST, podcast criado para inspirar mulheres em situação de vulnerabilidade social a empreender, gerar renda e ampliar suas perspectivas de vida. A iniciativa dialoga com pautas de branding social, economia inclusiva e marketing de impacto, conectando histórias reais a conteúdos práticos de vendas. Com estreia nesta semana, os conteúdos estarão disponíveis nas plataformas Spotify (https://open.spotify.com/show/63aoGJelDpxBGVYEyhFtGg) e YouTube(https://youtu.be/J0mkeycu8XY).

Edu Lyra, fundador e CEO da Gerando Falcões, conduz conversas com mulheres que participam do programa ASMARA sobre empoderamento feminino, geração de renda, superação da pobreza e histórias de sucesso em vendas. O programa ASMARA é focado no empoderamento econômico do público feminino em vulnerabilidade social. As mulheres participantes formam grupos solidários e recebem um “microcrédito” em produtos como peças de vestuário, itens de cama, mesa e banho, cosméticos e eletroportáteis para comercializar na sua comunidade ou em locais de fácil acesso. 

“O MARACAST nasce para dar voz, repertório e ferramentas práticas a mulheres que querem empreender e transformar sua realidade. Acreditamos no poder do conteúdo como alavanca de renda, autoestima e novas oportunidades”, afirma. “Esta é também uma forma de ampliar o impacto do programa ASMARA, conectando histórias inspiradoras a dicas aplicáveis no dia a dia de vendas”, completa.

O primeiro episódio abordará a geração de renda e grupos solidários e como isso contribui para gerar novas perspectivas de vida, além de trazer dicas práticas para aumentar as vendas.

Com linguagem acessível e foco em resultados, o MARACAST reforça o posicionamento da Gerando Falcões como referência em inovação social e geração de impacto. O público-alvo da produção é composto por mulheres que já participam do programa ou que querem se tornar futuras empreendedoras e lideranças sociais.

