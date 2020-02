Gerice Lione anuncia que vai renunciar comando da Câmara

A vereadora Gerice Lione (PL) anunciou que vai renunciar à Presidência da Câmara de Suzano.

A decisão foi revelada ontem, na primeira sessão da Casa de Leis deste ano.

A parlamentar, que foi a primeira mulher a assumir a gestão do Legislativo da cidade, declarou que tomou a decisão por “questões pessoais” e revelou estar grávida de cinco meses.

A renúncia precisa ser protocolada e quando isso acontecer, o vice-presidente da Casa de Leis, o vereador Joaquim Rosa (PL) assumirá o cargo. Depois disso, haverá eleição para a escolha do novo vice. Os demais cargos da Mesa Diretiva não sofrerão mudanças. Sendo assim, o vereador Edirlei Junio Reis (PSD), o professor Edirlei, permanecerá como primeiro secretário e José Silva de Oliveira (MDB), o Zé Lagoa, como segundo secretário.

Presença

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), participou desta sessão ordinária. Ele agradeceu a parceria dos vereadores nas ações do Executivo. “Aqui (Câmara) não é uma extensão da prefeitura. Temos uma parceria e quem ganha com isso é a população da cidade de Suzano”, argumentou. Ele ressaltou os trabalhos feitos pela administração municipal em relação ao combate as enchentes, a entrega dos uniformes escolares, a Operação Cata-Treco, entre outras atividades.

Tribuna

O vereador Rogério Gomes do Nascimento (PRP), o Rogério da Van, discursou sobre algumas demandas que acompanhou no último mês e a entrega do uniforme e material escolar que aconteceu hoje. O parlamentar elogiou o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, pelo trabalho desenvolvido na pasta e aproveitou a oportunidade para criticar alguns diretores da administração municipal que, segundo ele, não estão atuando da forma correta. Já o professor Edirlei agradeceu Ashiuchi pela presença no Legislativo e reforçou o apoio ao Executivo para o benefício da cidade. O vereador também falou sobre uniforme e material escolar. Ele parabenizou o prefeito e o secretário de Educação, Leandro Bassini, pela “pontualidade” na entrega dos itens.

O vereador Leandro Alves de Faria (PL), o Leandrinho, falou sobre a gestão de Ashiuchi. Ele argumentou que o prefeito está fazendo “um bom trabalho” e agradeceu o gestor da cidade pelas ações realizadas nos bairros de Suzano, principalmente no Jardim Imperador e na região do Boa Vista.

Os vereadores votaram e aprovaram cinco itens. Entre eles, o projeto de Lei, de autoria do vereador Leandrinho, que trata sobre a obrigatoriedade de regulamentação das atividades de guardadores de veículo automotores “flanelinhas”.