Gerice pode rever corte de carros e assessores: ‘Temos de chegar à população’

A primeira mulher eleita presidente da Câmara de Suzano, Gerice Lione (PR), a esposa do Prefeito da Academia, concedeu nesta sexta-feira (14), entrevista ao vivo ao DS, e falou da satisfação de vencer a eleição, realizada na quarta-feira. Lembrou de sua família, de sua origem humilde na Bahia e do que lhe espera a partir de janeiro de 2019. “Venho de uma família pobre na Bahia. Minha mãe teve sete filhos e passamos necessidades”, lembrou, durante a entrevista. Gerice não quis falar de planos. Afirmou que prefere conhecer melhor o funcionamento da Presidência para depois anunciar medidas. “Gosto de ter os pés no chão”, afirmou.

A futura presidente da Câmara foi enfática, no entanto, quanto ao corte de 19 assessores e dos veículos que foram entregues pela Câmara para a Prefeitura no mês passado. “Os assessores foram cortados por determinação do TCE (Tribunal de Contas do Estado). Os cargos não foram extintos. Estão lá”, disse.

Gerice afirmou que precisa verificar se existe possibilidade de rever os cortes. “Cinco assessores não é muito. A cidade é grande. Precisamos dos assessores trabalhando. Há lugares que não consigo chegar e mando um assessor. Não é justo que o vereador não chegue até os moradores”.

Sobre o corte de carros, ela afirmou que os vereadores estão pagando gasolina do bolso “para não deixar a população sem apoio”.

“Tenho compromisso com o morador de Suzano. O carro faz muita falta. Poderemos rever os carros e imprimir controle (no uso). Vamos conversar com os promotores do MP (Ministério Público) e com Câmara (para saber se é possível retornar com os carros)”, disse.

Ela afirmou que a expectativa é de que a produção de projetos supere, o número deste ano de 284.

“A produção pode aumentar, mas com projetos, cada vez mais, de qualidade”.

Ela afirmou que se sente honrada por ser a primeira mulher presidente da Câmara de Suzano e brincou que vai dar um toque feminino no Legislativo: “Vamos colocar a partir de agora um pouco de maquiagem naquele painel (de votação)”.

