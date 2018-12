Gerice é eleita como 1ª mulher a ocupar Presidência da Câmara de Suzano

Com 16 votos, a vereadora Gerice Lione (PR) foi eleita, na noite desta quarta-feira (12), a nova presidente da Câmara Municipal de Suzano. Com o título, ela se torna a primeira mulher da história da cidade a presidir a Casa de Leis. A eleição para a Mesa Diretiva do biênio 2019/2020 ainda elegeu, em unanimidade, o vereador Joaquim Rosa Neto, o Joaquim Rosa (PR) como vice-presidente (19 votos), o vereador Edirlei Junio Reis, o professor Edirlei (PSD) como 1º secretário (19 votos) e o vereador José Silva de Oliveira, o Zé Lagoa (PMDB) como 2º secretário (19 votos).

Em seu discurso, Gerice agradeceu o apoio dos colegas de Casa de Leis e enfatizou o fato de se tornar a primeira mulher à frente do cargo. “É inexplicável a minha felicidade por ser a primeira mulher presidente depois de 69 anos. Hoje, estou fazendo parte da história de Suzano, não tem como estar mais feliz. Vou entrar para a história da cidade como a primeira”, disse em tom de alegria.

Para a gestão 2019/2020, a vereadora optou, por hora, não elencar as prioridades e estudar o que já foi feito na gestão anterior para dar continuidade ao trabalho do, agora ex-presidente da Câmara, vereador Leandro Alves de Faria, o Leandrinho (PR).

“Marinheira de primeira viagem, preciso entrar para saber como está. Dessa forma poderei ter ideias para a gestão. Não adianta eu falar que algo vai acontecer sem saber como está a situação na Câmara. Vou assumir e verificar tudo, para depois ver o que tenho para fazer. O que posso adiantar é que quero trabalhar junto com esses funcionários, valorizar o trabalho deles e trabalhar em conjunto com todos os vereadores”, afirma.

Além disso, Gerice enfatizou que pretende aproximar a população para à Casa de Leis. Além do seu voto, Gerice recebeu 15 votos dos seguintes vereadores, Alceu Matias Cardoso, o Pastor Alceu (PRB); André Marcos de Abreu, o Pacola (DEM); Antônio Rafael Morgado, o professor Toninho Morgado (PDT); Carlos José da Silva, o Carlão da Limpeza (PSDB); Edirlei Junio Reis, o professor Edirlei (PSD); Isaac Lino Monteiro (PSC); Jaime Siunte (PTB); Joaquim Rosa Neto, o Joaquim Rosa (PR); José Izaqueu Rangel, o Zaqueu Rangel (PSDB); José Silva de Oliveira, o Zé Lagoa (PMDB); Leandro Alves de Faria, o Leandrinho (PR); Marcos Antônio dos Santos, o Maizena (PTB); Max Heleno Benedito, o Max do Futebol (PRP); a vereadora Neusa dos Santos Oliveira, a Neusa do Fadul (PSD) e o vereador Rogério Gomes do Nascimento, o Rogério da Van (PRP).