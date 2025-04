Gestão humanizada na Saúde de Suzano é destaque em congresso estadual

A gestão humanizada proporcionada pela Secretaria Municipal de Saúde foi destaque durante o 38º Congresso do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo (Cosems/SP), realizado entre quarta e sexta-feira da última semana (09 e 11/04) em Santos. A experiência com servidores que foram realocados após mudança na gestão do Pronto-Socorro Municipal (PSM) foi uma das 43 indicadas, entre concorrentes dos 645 municípios paulistas, com 2.141 projetos inscritos, para o Congresso Nacional dos Secretários Municipais (Conasems), que acontecerá em junho, em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais.

O trabalho intitulado “Reconhecer: Humanização no processo de transição dos estatutários do Pronto-Socorro Municipal para a rede municipal de Saúde” foi uma das 26 experiências inscritas por Suzano na oportunidade. Para compartilhar o sucesso das iniciativas com os gestores da Saúde de todo o Estado, estiveram presentes no encontro o titular da pasta, Diego Ferreira; a assessora estratégica, Tânia Porfírio; e os diretores Cíntia Steffens Watanabe (Atenção à Saúde), Maria Cristina Perin (Vigilância em Saúde) e Sidnei Gomes (Tecnologia Digital).

O mérito da conquista suzanense esteve relacionada ao processo pelo qual foi viabilizada a transição dos profissionais que deixariam de trabalhar no PS, que passou a ser gerido pelo Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS) no fim do primeiro semestre do ano passado. A proposta desenvolvida pela gestão municipal buscou entender as formações desenvolvidas ao longo da trajetória de trabalho para conectar as atividades desempenhadas, potencialidades e perfil aos ajustes e adequações necessárias no processo de realocação, respeitando limitações ou dificuldades frente à nova realidade apresentada.

Esse trabalho objetivou, ainda, repor e ampliar as equipes das unidades de saúde e criar outros serviços essenciais à população com a reorganização da força de trabalho. E, por fim, propiciar o reconhecimento dos servidores pelo bom trabalho desenvolvido, tempo de serviço no município, assiduidade, dentre outros critérios que definiriam a prioridade na escolha das vagas, oferecendo ao servidor transparência e participação em todo processo de gestão de pessoas durante a transição, bem como a exposição de suas preferências para decisões compartilhadas.

Vale salientar que a disponibilização de recursos humanos advindos do PS contribuiu com a inauguração de novos serviços no município que incluíram o Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Álcool e outras Drogas 24 horas, no bairro Vila Costa, e a Clínica da Família André Cano Garcia, que oferta hoje atendimentos em Medicina, Odontologia, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Nutrição, e, também, acolhe crianças com atraso no neurodesenvolvimento, no Cidade Boa Vista.

Nesse contexto, também foi possível ampliar o horário de atendimento da Unidade Básica de Saúde (UBS) Prefeito Alberto Nunes Martins, o CS II, agora com funcionamento em horário estendido das 7 às 19 horas, de segunda-feira a sábado.

Além da satisfação da população com o incremento nos serviços de saúde ofertados e qualidade dos recursos humanos disponibilizados, o principal resultado percebido pela gestão durante esta ação foi que aproximadamente 80% dos profissionais reportaram satisfação com o local, atividade e turno de serviço escolhido para sua transição.

O secretário enalteceu a mobilização de toda a rede municipal, que possibilitou o desenvolvimento de 26 trabalhos e o reconhecimento desta experiência exitosa. “Ficamos muito honrados em saber que outros municípios tomaram conhecimento do trabalho que é implementado em Suzano. Nossa gestão busca humanizar os atendimentos aos pacientes e humanizar a forma como lidamos com os profissionais que estão atuando em todas as unidades administradas pela Prefeitura de Suzano”, frisou o titular da pasta.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi parabenizou as equipes da Saúde por essa conquista. “O congresso em Santos valorizou nossa forma de trabalhar na Saúde, com muito respeito aos funcionários e muito cuidado com os pacientes, que começou com o nosso sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi. Temos esse compromisso de proporcionar as condições que são mais adequadas para que todos possam desenvolver suas funções com excelência, nas unidades que são mais compatíveis com o perfil de cada um. Agora poderemos apresentar essa experiência em âmbito nacional, para que possamos compartilhar nossos métodos com o Brasil todo, contribuindo com os avanços para a Saúde do nosso país”, ressaltou o chefe do Poder Executivo municipal.