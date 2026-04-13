GGPAT realiza evento voltado a Recursos Humanos em Mogi

O Grupo de Gestão de Pessoas do Alto Tietê (GGPAT) vai realizar, na próxima quarta-feira (15), o evento “NR-01 na Prática: Sua empresa está segura ou só parece estar?” no Helbor Dual Patteo Mogilar, em Mogi das Cruzes. O evento espera receber cerca de 40 pessoas e tem como objetivo ajudar a identificar riscos invisíveis na área de Recursos Humanos, antes que se tornem problemas reais.

Segundo a idealizadora e atual presidente do GGPAT, Andreia Silveira, a atualização da NR-01 trouxe um novo nível de responsabilidade para as empresas. “Essa novidade é perceptível especialmente quando falamos de riscos psicossociais, cultura organizacional e evidências reais de gestão. Queremos levar clareza sobre o que acontece na empresa quando a norma não está, de fato, estruturada, e quais os possíveis caminhos”, explicou.

O Grupo foi fundado em 2015 e é um movimento pela valorização das pessoas. “Nos comprometemos a promover um ambiente de aprendizado que valorize a integração e a interação entre os profissionais da área”, disse Andreia. Ela ainda afirmou que “acreditamos que o compartilhamento de conhecimentos e experiências é fundamental para o desenvolvimento profissional e pessoal de cada indivíduo”.

“Buscando estimular a participação de alunos, professores, gestores e profissionais da área de Recursos Humanos, o GGPAT trabalha em prol do desenvolvimento pessoal e profissional, contribuindo para a formação de uma comunidade de aprendizado e crescimento mútuo.”, finalizou a presidente.

Serviço

O evento será uma experiência prática e interativa realizada na Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, número 703, no Helbor Dual Patteo Mogilar, em Mogi das Cruzes.