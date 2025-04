Ginásio do Parque da Cidade recebe seletiva de ginástica rítmica neste sábado

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer realiza neste sábado (03/05), a partir das 10 horas, uma seletiva para montagem de turmas de treinamento de ginástica rítmica no Parque da Cidade. Podem participar meninas nascidas entre 2010 e 2018 e não é preciso fazer inscrição prévia.

As participantes deverão comparecer ao ginásio do Parque da Cidade com roupa apropriada para a prática da modalidade e o cabelo bem preso. Também é recomendado às participantes não utilizar brincos, anéis, colares, relógios ou pulseiras durante a atividade.

“A seletiva é uma oportunidade democrática para que as ginastas de Mogi das Cruzes que queiram competir e representar nossa cidade possam fazer parte de nossas equipes, participar dos treinamentos e evoluir no esporte”, destacou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Fred Abib.

O secretário lembrou ainda que a Prefeitura de Mogi das Cruzes oferece aulas gratuitas de ginástica rítmica no Parque da Cidade e no Ginásio Deputado Paulo Kobayashi, em Jundiapeba.

No Parque da Cidade, as aulas acontecem durante toda a semana, nos períodos da manhã e à tarde. As alunas são divididas em turmas, de acordo com a idade e a evolução na modalidade. O espaço também recebe treinamentos das equipes que representam a cidade.

Já em Jundiapeba, as aulas de iniciação esportiva têm turmas às terças e quintas-feiras, no período da manhã e à tarde. Para alunas de 6 a 8 anos, as atividades são às 9h ou às 13h. Já para as meninas a partir de 9 anos, as aulas acontecem às 10h ou às 14h.

O Parque da Cidade, onde ocorrerá a seletiva fica na rua Jardelina de Almeida Lopes, 451 – Parque Santana. Mais informações sobre as atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer podem ser obtidas pelo telefone 4798-5005.