Ginástica artística estreia na 3ª Olimpíada e Paralimpíada "Pequenos Esportistas"

Três escolas municipais abriram a modalidade inédita de Ginástica Artística na 3ª Olimpíada e Paralimpíada "Pequenos Esportistas na Rede Municipal de Ensino", realizada pela Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes. O primeiro dia de competição aconteceu na tarde desta terça-feira (01/07), no Centro de Ginástica Artística Prof. Adolfo Martini, localizado na EM Henrique Peres (Vila Industrial).

Participaram o CEMPRE Profª Lourdes Lopes Romeiro Iannuzzi (Jundiapeba), a EM Prof. Hélio dos Santos Neves (Residencial Novo Horizonte) e a EM Prof. Adolfo Martini (Vila Industrial). Cada unidade pôde inscrever até 12 alunos, sendo seis meninos e seis meninas.

O entusiasmo dos pequenos atletas marcou a tarde de apresentações. Para muitos, foi a primeira experiência em uma competição esportiva. "Foi legal, eu gostei bastante do solo", afirmou Erick Vieira de Faria, aluno do 2º ano da EM Prof. Adolfo Martini. "Legal demais, quero vir mais vezes", comentou Giovanna Rodrigues Francischini, matriculada no 2º ano da EM Prof. Hélio dos Santos Neves.

A participação dos alunos também emocionou os professores, que celebraram a chance de vivenciar esse momento ao lado deles. "Só tenho a agradecer à Prefeitura pela oportunidade de trazer essas crianças e mostrar o talento delas. A ginástica não é meu forte, então estou aprendendo junto com elas", disse a professora de Educação Física da EM Prof. Adolfo Martini, Sinderlândia Flores da Silva.

A modalidade terá seu segundo e último dia nesta quarta-feira (02/07), com apresentações de manhã e à tarde de mais quatro escolas municipais: CEMPRE Prof. José Limongi Sobrinho (Botujuru), CEMPRE Drª Ruth Cardoso (Jardim Layr), EM Profª Doracy Baptista de Campos Pereira (Vila Brasileira) e EM Desembargador Armindo Freira Mármora (Vila Nova Aparecida).

As premiações serão definidas com base na performance de cada criança por desempenho no solo, no salto, na somatória geral e também por equipe.

A 3ª Olimpíada e Paralimpíada, organizada pelo Departamento Pedagógico (Deped) da Secretaria de Educação, tem o número recorde de participantes em relação às outras edições. O evento conta com apoio dos departamentos da Pasta e da Secretaria de Esporte e Lazer.