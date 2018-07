Golpista usa nome de vereador de Suzano para tentar vender carro

O vereador Joaquim Rosa (PR) denunciou na última terça-feira (03) o crime de falsidade ideológica. De acordo com o parlamentar, um perfil falso no Whatsapp estaria usando seu nome e foto para realizar negociações comerciais com revendedoras de automóveis. Ao menos cinco agências já teriam recebido propostas do suposto cliente, que tentar vender um carro no modelo Corolla-Toyota em nome do parlamentar.

O próprio Joaquim Rosa alertou sobre o caso no Facebook. A postagem do parlamentar ressalta que não existe nenhum carro a venda em seu nome e que não possui conta em nenhuma rede de vendas online, como a OLX. Em entrevista ao DS, o vereador explicou que o caso veio a seu conhecimento por meio de um amigo que teria sido contatado pelo perfil falso que, inclusive, utiliza a foto de Joaquim com a esposa no Whatsapp.

O Boletim de Ocorrência (B.O) do crime foi efetuado. De acordo com o parlamentar, nas situações relatadas há casos em que o criminoso se passa pelo próprio Joaquim e outros onde se passa por um assessor do vereador. "É a primeira vez que isso acontece comigo. A gente se torna pessoa pública, então fica fácil fazer isso. Sou uma pessoa de caráter e tenho uma imagem respeitada. Estou tranqüilo, mas é complicado porque estão usando meu nome sem minha autorização", lamentou.

Há quase três meses, uma situação semelhante aconteceu com o vereador mogiano Caio Cunha (PV). Alguém estava usando meu nome para dar credibilidade a uma possível compra/venda de veículos, o que na verdade era a aplicação de um golpe", explicou por meio de nota publicada no Facebook, em abril.