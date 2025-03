Golpistas fingem ser agentes da Assistência Social para enganar idosos em Suzano

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano está alertando a população sobre um novo golpe praticado por criminosos que se passam por agentes da pasta. Utilizando uniforme azul e se apresentando como servidores da pasta, os golpistas prometem benefícios como cestas básicas e descontos em medicamentos para enganar vítimas e obter seus dados pessoais. Com essas informações, eles realizam empréstimos fraudulentos e transações bancárias indevidas, resultando em grandes prejuízos financeiros.

Um dos casos registrados ocorreu com um aposentado de 68 anos, que procurou a Polícia Civil após perceber um prejuízo superior a R$ 55 mil em suas contas bancárias. O caso aconteceu em janeiro e, segundo relato da vítima, um homem uniformizado foi até sua residência e afirmou ser representante da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. O falso agente ofereceu benefícios como a entrega de uma cesta básica mensal e a redução no preço de medicamentos de uso contínuo. O criminoso demonstrava conhecer diversos dados pessoais do idoso, incluindo nome completo, CPF e os remédios que ela utilizava regularmente.

Durante a abordagem, o homem tirou uma foto do morador sob o pretexto de realizar um cadastro. Dias depois, a vítima descobriu que empréstimos bancários haviam sido contratados em seu nome e que diversos valores haviam sido transferidos via Pix para contas desconhecidas. O prejuízo chegou a R$ 55.216,36. O idoso só percebeu o golpe ao consultar seu extrato bancário ao tentar sacar sua aposentadoria.

De acordo com o secretário Geraldo Garippo, os técnicos da pasta visitam apenas as residências de pessoas que solicitaram algum serviço específico, como o registro ou atualização no Cadastro Único, ou ainda para avaliação de inclusão em acolhimento institucional. “A exceção a essa regra ocorre apenas em situações de calamidade, quando a atuação é imediata e voltada para a assistência emergencial. Vale destacar que, caso alguém ofereça algum serviço ou auxílio sem que tenha sido solicitado, é importante ficar atento e desconfiar. A gente sempre orienta que a população nunca aceite ofertas de ajuda inesperadas, pois essas abordagens podem se tratar de tentativas de fraude ou golpe”, declarou Garippo.

A secretaria está localizada no Centro Unificado de Serviços (rua Paulo Portela, 210 – Centro) e, para enviar uma denúncia ou buscar esclarecimentos, a pasta disponibiliza o telefone (11) 4745-2071. As queixas de fraude também podem ser feitas à Guarda Civil, por meio do número 153; o telefone da PM é o 190.