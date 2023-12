Governador antecipa vinda a Suzano e abre Hospital Regional do Alto Tietê hoje

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, virá a Suzano nesta terça-feira (05/12) para oficializar a entrega do Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT), em cerimônia marcada para as 9h30, nas dependências do antigo Hospital Auxiliar das Clínicas (HC), situado na rua Dr. Prudente de Moraes, 2.200, na Vila Amorim. A visita ocorrerá três dias antes da data anunciada em 23 novembro, durante solenidade em Guararema. A atividade contará com as presenças do prefeito Rodrigo Ashiuchi e de demais autoridades de Suzano e região.

O HRAT vai dispor de 200 leitos referenciados das áreas de clínica médica, clínica cirúrgica, psiquiatria e ortopedia, além daqueles destinados à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto e infantil. Será gerido pela Organização Social de Saúde (OSS) Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM) e receberá casos de média e alta complexidades, promovendo procedimentos cirúrgicos e exames, como tomografias computadorizadas, ultrassonografia, radiografia e análises clínicas, dentre outros serviços.

A entrega do hospital é mais uma conquista para a Saúde do município, fruto das tratativas conduzidas pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi e pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), deputado André do Prado. Desde o início do ano, as negociações para a abertura da unidade foram intensificadas em reuniões com o secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva. Logo na primeira quinzena da nova gestão do governo paulista, o prefeito foi recebido pelo chefe da pasta, ocasião em que foi apresentada a relevância do HRAT para a cidade e toda a região.

No fim do primeiro trimestre, em novo encontro entre as partes, foi informado que o governador já havia liberado o chamamento para contratação da entidade gestora da unidade. Nos meses seguintes, após a conclusão deste processo, foi confirmado que a entrega seria feita neste segundo semestre.

No ano passado, um dos prédios do antigo HC passou a funcionar como o 1º Hospital de Cirurgias