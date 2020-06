Governador confirma abertura de leitos no HC de Suzano dia 30

O governador João Doria confirmou hoje (18/06) a abertura do Hospital das Clínicas de Suzano no próximo dia 30, com um bloco exclusivo para atendimento de infectados Covid-19 do Alto Tietê. O anúncio atende o compromisso firmado pelo Estado com o CONDEMAT – Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê para ampliar a capacidade hospitalar e representa, principalmente, a conquista de uma das principais bandeiras dos prefeitos: as portas abertas para os pacientes da região.

O anúncio do HC Suzano foi feito pelo governador João Doria e o secretário de Estado da Saúde, José Henrique Germann, durante reunião com líderes e deputados da Região. O presidente do CONDEMAT, prefeito Adriano Leite, destacou a conquista para o Alto Tietê.

“Há tempos os prefeitos do CONDEMAT, com apoio dos deputados, vem trabalhando pela abertura do HC Suzano para a população do Alto Tietê e isso finalmente vai acontecer. Neste primeiro momento, para ajudar no enfrentamento ao Coronavírus. E após a pandemia, o Hospital vai permanecer disponível para atendimentos clínicos”, disse.

Segundo o apurado pelo CONDEMAT, a abertura no próximo dia 30 será com 10 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 30 de Clínica Médica, com possibilidade de ampliação de mais 50 neste último tipo, totalizando 90 leitos.

O atendimento exclusivo de pacientes Covid-19 será feito no Bloco C, que funciona no prédio inaugurado há dois anos pelo Governo do Estado. Os 80 pacientes crônicos que estavam nessa unidade foram transferidos para o Bloco B, recém-reformado. A escolha do Bloco C para atendimento exclusivo Covid-19 é porque ele já dispõe de uma estrutura que supre as necessidades para o tratamento dos infectados pelo Coronavírus.

“Essa é uma vitória de todos que somaram esforços para a abertura do HC Suzano, que não vai atender só a nossa cidade, mas os pacientes de todo o Alto Tietê. Uma conquista histórica”, ressaltou o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi.