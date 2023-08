Governador confirma cobrança em rodovias e abre Hospital Regional em setembro

O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), confirmou, na tarde deste sábado (5), que as rodovias Mogi-Dutra e Mogi-Bertioga terão cobrança de tarifa. O polêmico assunto foi o principal de uma coletiva de imprensa concedida pelo gestor na ocasião da entrega de matrículas para os mutuários da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), no Ginásio Paulo Portela, em Suzano.

"O modelo que vamos apresentar para a sociedade para discussão é completamente diferente do modelo apresentado lá atrás. Primeiro: não vai ter praça de pedágio. A gente vai trabalhar com modelo free flow. Segundo: vamos tirar todas as cobranças do perímetro urbano. Estamos vendo os locais de ligação de condomínio para a cidade, de cidade para o distrito industrial, para eliminar ao máximo a cobrança. Terceiro: vamos trabalhar com a lógica do desconto para o usuário frequente. Quarto: (será feito) com as vias marginais, para não ter cobrança para o trânsito local, de maneira que a gente possa diminuir ao máximo o transtorno", detalhou Tarcísio. "Acho que é importante, agora, apresentar o modelo para a sociedade. Ela vai ver que é um modelo bem diferente do que foi apresentado. Está sendo feito um esforço muito grande para diminuir ao máximo transtorno e a gente vai estar sempre pronto para receber sugestões e fazer adaptações no modelo", completou o governador.

Ao ser questionado sobre a mudança de opinião - já que, durante a campanha nas eleições do ano passado o mesmo chegou a afirmar que não implantaria pedágios nestas rodovias -, Tarcísio alegou que as rodovias "não terão pedágios, mas free flow", e que não mudou de opinião.

"Não é mudança de opinião. Não vai ter pedágio na cidade, praça de pedágio na cidade, isso não vai ter. a gente está tirando da cidade. Obviamente, vai ter lá no final da Mogi-Bertioga, porque você não consegue manter a Mogi-Bertioga sem cobrar. Não é possível, não tem recurso. Todo ano você tem interrupção ali, problemas de segurança. A gente está tirando, safando, aliviando o tráfego urbano, porque a gente sabe da delicadeza do assunto", justificou. "Toda vez que a gente vai fazer uma concessão - eu já fiz várias, mais de oitenta - é a mesma discussão, sempre. A gente, obviamente, está acostumado a lidar com isso e tentar resolver da melhor forma possível o transtorno", emendou.

Hospital Regional

O governador também falou sobre a abertura do Hospital das Clínicas - que está sendo chamado de Hospital Regional. Durante discurso no palanque, ao lado de outras autoridades, ele prometeu o início dos atendimentos para setembro deste ano.

"Em setembro, nós estaremos aqui de novo para abrir o Hospital Regional. A partir de setembro, a gente vai começar a fazer cirurgia, vamos ter atendimento de especialidades, vamos ter atendimento ortopédico, cirurgia geral, clínica geral, vamos ter 189 leitos, três leitos de UTI. Importante para todo o Alto Tietê. Vai ser uma referência na região. Vai ser importante para a Zona Leste de São Paulo. Como falta este equipamento hoje, o pessoal vai para o hospital matriz de Itaquera, então este hospital tem uma importância fundamental para toda a região. A gente vai ter oportunidade de abrir e de reformar ainda o que está em funcionamento hoje", disse Tarcísio.

Entrega de matrículas

Tarcísio entregou 1.080 matrículas para os mutuários da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU).

"Entrega fundamental deste Programa Cidade Legal, que é um programa que regulariza a situação das pessoas. Quantos imóveis foram construídos sem que tivessem o título de propriedade? As pessoas tinham os imóveis e não tinham escrituras, e as pessoas não podiam vender a casa, não podiam fazer transação, transmitir aquele patrimônio. Então este programa tem como objetivo regularizar a vida de todo mundo. Estamos chegando a 50 mil escrituras entregues desde o começo do ano, e não vamos parar. Vamos fazer a Regularização Fundiária Rural, então vamos regularizar pequenos assentamentos, médias propriedades e grandes propriedades, para trazer a segurança jurídica e a paz para o campo", ressaltou o governador.

Em seu discurso no palco, o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), disse que a entrega das matrículas traz dignidade para as famílias beneficiadas.

"A gente não traz só uma folha registrada em cartório. É uma luta por moradia, por dignidade. Nestas casas há luta. Que vocês possam refletir tudo o que foi lutado. Que destas casas saiam engenheiros, professores, prefeitos e até presidentes. Que esta casa tenha uma melhoria efetiva todo dia com a entrega do documento", declarou o chefe do Executivo suzanense.

Também estiveram presentes no evento o secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Cardinale Branco; o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, André do Prado; a primeira-dama de Suzano, Larissa Ashiuchi; e outras autoridades.