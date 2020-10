Governador João Doria inaugura obras na Rodovia Índio-Tibiriçá às 15h30 deste sábado

O Governador João Doria (PSDB) entrega, neste sábado (3), as obras de modernização da Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-31), importante ligação entre as regiões do Alto Tietê e ABC. Os serviços foram executados pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) com investimento total de R$ 19 milhões. As intervenções foram realizadas ao longo de 37,5 km, passando por quatro municípios, e beneficiam 1,9 milhão de pessoas que vivem no entorno da rodovia.

O DS vem realizando uma série de reportagens sobre as obras desde o ano passado. Veja mais detalhes no portal.