Governador João Doria visita nesta terça-feira obras de revitalização da Raul Brasil

O governador João Doria (PSDB) estará nesta terça-feira (26), a partir das 15 horas, em Suzano para visitar as obras de revitalização da Escola Estadual Professor Raul Brasil.

As obras iniciaram em outubro do ano passado, após empresas se prontificarem de realizar o serviço sem cobrar do Estado. A previsão era de encerrá-las em março, mas acabou estendido para abril. Contudo, mesmo com o fim da construção, não foi realizada nenhuma inaguração formal devido a pandemia do novo coronavírus.

Obras

Revitalização alterou a entrada da escola, criou novos jardins, novas salas além de melhorar a pintura.

Em edição do DS no dia 9 de novembro de 2019 a empresa responsável pela revitalização disse que o objetivo era mudar a imagem e paisagismo da escola.

"A empresa vai fazer uma mudança no paisagismo da Raul Brasil. O local onde ocorreu o massacre vai se transformar em um jardim, e outras áreas também vão passar por essa mudança", explicou a assessoria na época. "A presença de um conceituador vai ajudar a dar uma visão nova. A Athié vai demolir prédios que lembram o massacre ou que estejam velhos", concluiu.