Governador lança, em Suzano, obras de complexo viário e amplia acesso do Alto Tietê ao Rodoanel

O governador Tarcísio de Freitas vistoriou nesta quinta-feira (15) as obras do Complexo Viário do Alto Tietê, com novas alças de acesso dos municípios de Suzano e Poá ao trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-021). As melhorias contemplam vias de acesso tanto de entrada quanto de saída de tráfego, nos dois sentidos do trecho, e estão sendo executadas pela concessionária SPMar. Além de Poá e Suzano, o complexo beneficiará os 1,6 milhão de moradores região com redução de tempo e distância de deslocamento.

O investimento para a implantação do empreendimento totaliza mais de R$ 1 bilhão, considerando estudos, projeto executivo, desapropriações e implantação das obras. A conclusão está prevista para novembro de 2027. A expectativa é que a intervenção gere cerca de três mil empregos diretos e indiretos durante a construção.

"Terminamos 2025 entregando obras, justamente os primeiros quilômetros do Rodoanel Norte. E agora iniciamos o ano também no Rodoanel, agora no trecho leste. Essa obra foi iniciada em novembro do ano passado e, a partir de agora, vai pegar 'tração'. Esta é uma obra importante não só para garantir a entrada e saída do Rodoanel, mas também para trazer melhorias para a questão viária local e evitar gargalos nas cidades do Alto Tietê", afirmou o governador Tarcísio de Freitas.

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, afirmou que a cidade vive um momento que ficará marcado na história. "O início das obras do Rodoanel em Suzano é motivo de muita gratidão e emoção. Um passo enorme para o desenvolvimento, a mobilidade e o futuro da nossa população".



Pedro Ishi disse mais: "Sou extremamente grato ao governador Tarcísio de Freitas, aos deputados André do Prado e Marcio Alvino, parceiros fundamentais para que essa conquista se tornasse realidade. Meu agradecimento também ao sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi, que nunca deixou de lutar por esse sonho e foi peça-chave nessa grande vitória para Suzano".

O ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, secretário do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, disse que a obra "foi uma conquista que almejou desde o primeiro ano de mandato como prefeito de Suzano".

"Lutei diariamente para garantir mais desenvolvimento e mobilidade para a população. E isso só foi possível por ter grandes parceiros que lutaram em conjunto, como nosso presidente da Alesp, André do Prado, o deputado federal Marcio Alvino, e o prefeito Pedro Ishi. Portanto, hoje é dia de celebrar uma nova era para toda a região", disse.

Em Suzano, serão implantadas duas novas alças de acesso da Rodovia Henrique Eroles ao Rodoanel e uma nova entrada com dois viadutos para ligação do Rodoanel a Suzano, via Avenida Brasil, incluindo a adequação das vias locais para receber o tráfego proveniente do Rodoanel. Em Poá, está prevista a construção de dois viadutos de acesso do Rodoanel ao Alto Tietê: o primeiro, com cerca de 900 metros de extensão, sobre o Rodoanel; e o segundo, com cerca de 850 metros, na lateral da pista interna do Rodoanel. A rotatória de acesso ao município será completamente remodelada juntamente com a adequação das vias locais para receber o tráfego proveniente do Rodoanel.

A implantação de marginal paralela à pista externa do Rodoanel, com extensão de 1,7 quilômetro de viadutos sobre a Várzea do Rio Tietê, passarela para pedestres e ciclovias também integram o pacote de obras, ampliando a capacidade e segurança viária do trecho.

"O objetivo é aumentar a segurança, melhorar a fluidez do trânsito urbano dos municípios da região e oferecer mais conforto aos motoristas. Os novos acessos também devem ampliar a capilaridade logística ao possibilitar a ligação direta entre bairros e áreas industriais ao anel viário, reduzindo a distância e tempo de deslocamento", explicou Rafael Benini, secretário de Parcerias em Investimentos do Governo do Estado.

A previsão é que mais de 22 mil veículos passarão a utilizar o complexo por dia, sobretudo o tráfego de veículos pesados. As intervenções vão beneficiar diretamente os municípios do Alto Tietê, fortalecendo a integração regional ao facilitar o acesso ao Porto de Santos e a outras rotas interestaduais, consolidando a região do Alto Tietê como um importante polo de desenvolvimento metropolitano.

SP pra Toda Obra

As obras de acesso integram o SP pra Toda Obra, programa do Governo de São Paulo que prevê melhorias em 21,2mil quilômetros de rodovias administradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP) e pelas concessionárias, com supervisão da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp). O investimento de R$30,5bilhões, o maior da história do estado de São Paulo.