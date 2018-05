Governador repassa R$ 21,2 milhões à infraestrutura regional

O governador Márcio França (PSB) esteve nesta quinta-feira (17) em Suzano, após passar também por Poá, para assinar convênios de obras de infraestrutura na região. Ao todo, R$ 21,2 milhões foram repassados a oito cidades do Alto Tietê. O recurso deverá ser investido na pavimentação de Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano. Na ocasião, também foram autorizadas as obras de acesso ao Trecho Leste do Rodoanel Mario Covas (SP-21). Os trâmites de implantação na SP-66 deverão ser resolvidos até o 2º semestre de 2019 e a construção executada em 12 meses.

O evento foi prestigiado por todos os 10 prefeitos da região, além dos deputados estaduais Estevam Galvão (DEM) e André do Prado (PR), e o deputado federal Márcio Alvino (PR). Ainda estiveram presentes o secretário de Logística e Transporte, Mário Mandolfo, e o diretor de investimentos da Agência Reguladora de Transporte (Artesp), Pedro Brito. A visita do governador faz parte de uma série de encontros realizados no Estado, a fim de reforçar a atenção à infraestrutura das cidades.

A expectativa é de que, os municípios que conseguirem dar início à pavimentação até 6 de julho, recebam um segundo repasse. A data se dá devido ao período eleitoral, que congela a liberação de verbas. "A gente veio trazer investimentos importantes. Mais de R$ 23 milhões para pavimentação, a alça de acesso ao rodoanel, obra para evitar enchentes, quase R$ 200 milhões da Sabesp. Estou muito contente, acho que o governo está equilibrado". Os recursos contra enchente e Sabesp foram determinados, sobretudo, para Poá. A saúde poaense também foi beneficiada.

Em Suzano, os R$ 4 milhões destinados serão incorporados às obras de infraestrutura já planejadas na cidade. Entre elas, a recuperação da Marginal do Una, que terá o início da licitação em 5 de junho. A construção já foi avaliada em R$ 12 milhões, financiada pela Desenvolve SP. A Avenida Francisco Marengo também será beneficiada pelo projeto 'Pra Frente Suzano’, que prevê recapeamento de 60 quilômetros de via.

Rodoanel

Mandolfo destacou que a falta de um acesso do Alto Tietê ao rodoanel é um dos gargalos na pasta estadual. "Conseguiremos realizar o projeto inicial e não vamos gastar um real, por já estar no contrato". Estevam relembrou que, a princípio, a implantação na SP-66 foi rejeitada devido a possíveis problemas viários, já que há um fluxo intenso entre Suzano e Poá. "Peço um estudo que supere o problema viário. Melhorando, a gente pode sim recuperar (a ideia inicial)".