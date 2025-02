Governador vem a Suzano para entrega de 416 unidades habitacionais

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, estará em Suzano para a entrega de 416 unidades habitacionais na Chácara Estância Paulista. O evento acontece nesta quarta-feira (26), às 10h30, na Rua Mitsuharu Matsushita.

Tarcísio esteve em Mogi das Cruzes para a entrega da Praça da Cidadania da cidade e aproveitou a solenidade para anunciar a presença em Suzano.

“Pedro (Ishi, prefeito de Suzano), já mudei a minha agenda para estar na entrega de mais 400 residências em Suzano. Mais uma entrega de imóveis. É um marco, estaremos em Suzano”, disse o governador.

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, falou sobre a presença do governador na entrega das unidades habitacionais. “Governador já colocou na agenda dele. Está tudo certo, vamos preparar as entregas dos apartamentos e contamos com a presença do governador”.

O chefe do Executivo suzanense falou sobre a expectativa da entrega dos apartamentos, além de afirmar que existem diversas obras do Governo do Estado de São Paulo na cidade. “Temos uma expectativa muito grande de várias obras na cidade oriundas do Governo do Estado, as quais o governador Tarcísio já encaminhou. Além das unidades habitacionais, temos a Faculdade de Tecnologia (Fatec), a alça do Rodoanel, os leitos de Hemodiálise no Hospital Regional do Alto Tietê. A cidade tem sido atendida pelo governador”.

Pedro finalizou expondo que aproveitou a oportunidade para fazer pedidos ao governador. “Sempre fazemos reivindicações. Estando ali ao lado do governador, sempre aproveitamos para fazer pedidos, que vão desde pavimentação até a Saúde. O governador tem sido um grande parceiro da cidade”, explicou.

Alça do Rodoanel e Baep

O governador aproveitou seu espaço para falar sobre obras e ações feitas pelo Governo do Estado de São Paulo no Alto Tietê. De acordo com ele, a alça do Rodoanel de Suzano e o Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) devem sair do papel ainda este ano.

“Vamos concluir o Rodoanel Norte até o fim deste ano. A alça do Rodoanel de Suzano, que vai beneficiar a região inteira, também vai sair. Na segurança, tem o Baep de Suzano, um reforço no policiamento. Tem muita coisa para acontecer”, contou.

Parceria com o Fundo Social

A Praça da Cidadania é feita por meio do Fundo Social do Governo do Estado de São Paulo. A primeira-dama estadual e presidente da entidade, Cristiane Freitas, estava presente no evento.

A primeira-dama de Suzano e presidente do Fundo Social de Solidariedade da cidade, Déborah Raffoul, conversou com o DS sobre uma possível parceria com o Fundo Social do Governo do Estado.

“Vou marcar de fazer uma visita ao Fundo Social do Estado, falei com a primeira-dama Cristiane agora. Vamos marcar para depois do Carnaval. Tenho interesse na parceria, mas já temos o Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), que já faz a capacitação igual à Praça da Cidadania. A ideia é levar a estrutura que já temos para ver como o Governo consegue nos ajudar. Não adianta ficar pedindo equipamentos novos sendo que já temos um que possa atender. A ideia é mostrar o que temos”.