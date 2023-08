Governador vem a Suzano pressionado para rever instalação de pedágios na região

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) estará neste sábado, às 12h30, para entregar 1.080 matrículas para os mutuários da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU).

O evento terá a presença do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL), do deputado André do Prado (PL).

Será na quadra do Complexo Poliesportivo Paulo Portela.

O governador chega em Suzano pressionado por causa da possível instalação de praças de pedágio nas rodovias Mogi-Dutra e Mogi-Bertioga.

Durante a campanha para o Governo do Estado, Tarcísio descartou a possibilidade de instalação.

DIÁRIO OFICIAL

Mas, de acordo com publicação feita no Diário Oficial do Estado haverá audiência no dia 18 de agosto às 10 horas, no auditório do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) na capital, para discutir a instalação.

A Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI) informou que as rodovias fazem parte do projeto de Parceria Público-Privada (PPP) de rodovias estaduais no litoral paulista, no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP). Os estudos estão em andamento.