Governo de SP investe R$ 74,9 milhões em novas unidades habitacionais em Suzano

O Governo de São Paulo entregou nesta quarta-feira (26), em Suzano, 416 apartamentos para famílias com renda de até cinco salários mínimos pelo programa habitacional Casa Paulista. Os imóveis do Residencial Villa Veneto, na Chácara Estância Paulista, foram financiados pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), na modalidade Carta de Crédito Associativa (CCA), um investimento de R$ 74,9 milhões.

“O sonho do brasileiro é a casa própria e nós realizamos esse sonho. Por meio desse programa habitacional, estamos retirando as pessoas de áreas de risco, as que moravam em palafita, na Baixada Santista, as que estavam em encostas de morro ou nas várzeas dos rios. Temos muito a realizar ainda, mas essa é a nossa política de estado. Por isso temos que ter uma Secretaria de Habitação e uma CDHU fortes. A gente precisa colocar recursos e ter determinação. Com o tempo, vamos fazer a diferença”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.

A entrega contou ainda com a presença do secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco; do prefeito de Suzano, Pedro Ishi; do presidente da Assembleia Legislativa, deputado André do Prado, além de parlamentares municipais e prefeitos de outras cidades da região.