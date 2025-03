'Governo Presente' promove encontro com universitários e atendidos pela Apae

A Prefeitura de Suzano promoveu nesta quinta-feira (20/03) a segunda etapa da iniciativa “Governo Presente” para reforçar o diálogo com a sociedade civil. Na oportunidade, a Secretaria Municipal de Governo, responsável pela iniciativa, organizou duas atividades voltadas respectivamente aos estudantes e às pessoas com deficiência. Somadas, as ações reuniram 170 pessoas.

Pela manhã, o Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro, recebeu cerca de 50 alunos do curso de Direito do Centro Universitário Piaget (UniPiaget), que foram orientados sobre o funcionamento da administração municipal, e, na parte da tarde, houve um evento para 120 pessoas para os atendidos pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), na Vila Mazza, com promoção de cuidados relacionados à saúde.

O primeiro evento contou com a participação do vice-prefeito Said Raful e dos secretários municipais de Governo, Alex Santos, e de Assuntos Jurídicos, Renato Ferraris, além do controlador geral do município, César Braga, e do diretor da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano e responsável pelo Espaço dos Conselhos, Carlos Araújo. Todos falaram aos presentes sobre o trabalho desenvolvido pela prefeitura, incluindo as funções do Poder Executivo municipal, a relação com a Câmara e a participação das secretarias e dos conselhos suzanenses na formulação de políticas públicas.

A atividade voltada aos alunos foi viabilizada com apoio da coordenadora do curso de Direito do UniPiaget e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), Patrícia Braga, e contou com a colaboração da 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), representada na ocasião pela presidente da Comissão da Jovem Advocacia, Aline Holanda, que estava acompanhada da presidente da Comissão de Cultura do órgão, Márcia Lins.

O secretário Alex Santos destacou a importância de manter o contato próximo com a sociedade civil. “Uma das nossas missões é promover esse elo com a população. Queremos mostrar a todos como funciona o nosso trabalho e de que forma atuamos para garantir as transformações na cidade”, ressaltou o titular da pasta de Governo.

Já o vice-prefeito afirmou que a prefeitura trabalha continuamente para garantir as melhorias necessárias para o desenvolvimento da cidade. “É uma grande satisfação conversar com os moradores e explicar sobre as especificidades da gestão municipal”, declarou Said.