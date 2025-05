'Governo Presente' realiza encontros com jovens da Guarda Mirim e moradores do Parque Alvorada

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Governo, realizou na segunda e na terça-feira (28 e 29/04) dois encontros do projeto “Governo Presente”, com foco em aproximar a gestão pública da população e ampliar o acesso à cidadania. As atividades, realizadas durante a manhã, reuniram jovens da Guarda Mirim e moradores da região do Parque Alvorada, com programações voltadas à formação social, aos direitos humanos e ao diálogo direto com a comunidade.

O primeiro encontro ocorreu na manhã de segunda-feira, no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré, no Jardim Anzai, e contou com a presença de 170 alunos da Guarda Mirim de Suzano. A proposta foi apresentar aos jovens como funciona a prefeitura e mostrar, de forma simples e próxima, como as decisões da administração pública impactam o dia a dia das pessoas. O secretário Alex Santos conduziu a conversa, explicando a estrutura organizacional do Executivo e as principais responsabilidades da gestão.

Também participou do encontro o diretor do Departamento Interno de Cidadania, André Luis, que falou sobre a importância de cada pessoa se envolver nas questões da cidade e buscar os espaços de participação. A atividade foi realizada em parceria com a Guarda Mirim, representada pelo presidente Jamil Marques Figueira e sua equipe.

Já na terça-feira (29/04), o projeto esteve na Associação Amigos do Parque Alvorada, Umuarama e Jardim Pompeia e reuniu cerca de 40 moradores da comunidade. Desta vez, o foco foi o fortalecimento dos direitos das mulheres e o respeito à diversidade religiosa. A ação contou com o apoio do Departamento da Mulher e do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), representado pela vice-presidente Beatriz dos Santos Cruz.

Durante a programação, os participantes acompanharam a apresentação do “Projeto Elas”, da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, que trabalha com o empoderamento feminino e a prevenção à violência doméstica. A agente Bruna Mendes, da Guarda Civil Municipal (GCM), demonstrou técnicas básicas de defesa pessoal, compartilhou orientações sobre como agir em situações de risco e explicou os serviços disponíveis na rede de apoio da cidade.

O encontro também abriu espaço para uma conversa sobre liberdade de crença, com a participação da Comissão de Liberdade Religiosa da 55ª Subseção da OAB Suzano, representada pela presidente Geane Ribeiro Calamari e pela vice-presidente Antonia Gasparotti, que levantaram pontos importantes sobre respeito e convivência entre diferentes religiões.

Para o secretário, cada encontro mostra o quanto a população quer participar e ser ouvida. “Nosso papel é abrir esse espaço, dar suporte e construir juntos uma cidade mais justa, com oportunidades para todos. Quando saímos dos gabinetes e vamos até os bairros, entendemos o que está acontecendo e conseguimos agir de forma mais eficiente. O ‘Governo Presente’ é sobre isso, estar perto das pessoas e fazer com que a administração pública tenha ainda mais sentido na vida de cada cidadão”, afirmou Alex Santos.