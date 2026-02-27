GPA flagra descarte irregular ao lado da 'Lagoa Azul' e conduz autor à delegacia

Uma ação rápida da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano resultou no flagrante de descarte irregular de resíduos em uma área ao lado da chamada “Lagoa Azul”, no Jardim Imperador. O caso foi registrado na tarde desta quinta-feira (26/02), na esquina da rua Sete de Setembro com a avenida Senador Roberto Simonsen, após câmeras da Central de Segurança Integrada (CSI) identificarem um indivíduo chegando ao local para despejar materiais de forma clandestina.

Assim que a movimentação foi detectada pelo sistema de monitoramento, equipes do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA), que integra a GCM de Suzano, foram acionadas e se deslocaram até o endereço, onde realizaram o flagrante. O homem foi abordado e conduzido à Delegacia Central de Polícia de Suzano para as providências cabíveis.

Além da atuação do GPA, o Departamento de Fiscalização de Posturas também foi mobilizado. Os agentes efetuaram a apreensão dos resíduos descartados irregularmente e do carrinho utilizado para transportar o material até o ponto. Após a retirada, todo o volume recolhido foi encaminhado a um dos ecopontos do município.

De acordo com o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, a ocorrência demonstra a efetividade do monitoramento e da integração entre as equipes. “O flagrante foi possível graças ao trabalho atento da nossa CSI e à pronta resposta do GPA. Não vamos permitir que atitudes como essa prejudiquem o meio ambiente e a qualidade de vida da população. Quem insistir no descarte irregular será identificado e responsabilizado”, afirmou.

A área onde ocorreu o descarte já vinha sendo alvo de atenção da Prefeitura de Suzano. Um dia antes da ocorrência, o prefeito Pedro Ishi publicou um vídeo nas redes sociais alertando sobre a prática e informando que um ponto irregular havia sido limpo recentemente, mas voltou a receber resíduos em menos de 24 horas.

O chefe do Poder Executivo destacou que a mesma pessoa estaria realizando o descarte de forma recorrente no local. Para ele, o trabalho do GPA mostra a eficiência da GCM em conjunto com a CSI. "Em poucos minutos, a equipe chegou ao local, fez o flagrante e conduziu o responsável à delegacia. Quem insiste em cometer crime ambiental precisa entender que será identificado e responderá por seus atos. Estamos investindo em tecnologia e integração justamente para garantir respostas rápidas e proteger a nossa cidade”, afirmou Pedro Ishi.

O Setor de Fiscalização de Posturas informa que há a lei complementar municipal nº 14/1993 que regula essa situação. A população pode denunciar a prática irregular de descarte de lixo por meio da Ouvidoria Municipal pelo telefone 0800-774-2007 ou pelo e-mail ouvidoria@suzano.sp.gov.br. A fiscalização é feita por meio de denúncia e, caso a pessoa seja flagrada cometendo essa irregularidade, ela é notificada. Se houver reincidência, há a aplicação de multa de 200 Unidades Fiscais, que totalizam R$ 1.002,04.