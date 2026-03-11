Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 10/03/2026
Cidades

GPA flagra descarte irregular em área no Miguel Badra

Dois indivíduos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Central após o despejo de entulho; caminhão utilizado foi recolhido

11 março 2026 - 19h24Por da Reportagem Local
A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano flagrou um descarte irregular de resíduos sólidos em uma área da Área de Proteção Ambiental (APA) do Tietê Cabeceiras, região destinada à preservação de nascentes e cursos d’água que integram a bacia do rio Tietê, no bairro Cidade Miguel Badra. 

A ocorrência foi registrada por volta das 10h45 do último sábado (07/03), na avenida Edmilson Rodrigues Marcelino, durante ação de monitoramento realizada pelo Grupamento de Proteção Ambiental (GPA). Um caminhão foi recolhido e dois indivíduos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Central de Suzano.

Durante o monitoramento da região, os agentes identificaram um homem conduzindo um caminhão-caçamba, de cor azul, despejando resíduos em local inadequado. A equipe realizou a abordagem do condutor e solicitou a apresentação do Controle de Transporte de Resíduos (CTR), documento obrigatório para esse tipo de atividade. O motorista informou que não possuía a autorização e relatou que trabalha para uma empresa de locação de caçambas localizada no município de Itaquaquecetuba.

Segundo o condutor, ele teria recebido orientação do responsável pela empresa para realizar o descarte naquele local, sendo esta a segunda viagem realizada no mesmo dia. O motorista também informou que o material seria utilizado pelo proprietário de uma construção próxima para o aterramento do terreno, com o objetivo de viabilizar a construção de um muro.

Na sequência da ocorrência, uma pessoa se apresentou como responsável pela empresa e confirmou as informações prestadas pelo condutor. No entanto, não foi apresentada autorização para o descarte dos resíduos na área nem a documentação do caminhão utilizado no transporte.

Diante da situação, ambos os indivíduos foram conduzidos à DP Central, juntamente com o veículo, com base no artigo 54 da Lei Federal nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), que trata de crimes relacionados à poluição e ao descarte irregular de resíduos capazes de causar danos ao meio ambiente. Ainda na delegacia, foi constatado que o condutor estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida e que o veículo apresentava pendências de licenciamento.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a importância da atuação das equipes na proteção das áreas ambientais do município. “Esse flagrante demonstra a importância do trabalho permanente de monitoramento realizado pela nossa Guarda Civil Municipal, especialmente em regiões sensíveis como a APA do Tietê Cabeceiras. O descarte irregular de resíduos em áreas de preservação causa sérios danos ao meio ambiente e não será tolerado. Seguiremos intensificando as ações de fiscalização para coibir esse tipo de prática e responsabilizar quem insiste em desrespeitar a legislação ambiental”, afirmou.

