GPA flagra desmatamento e resgata gavião-carijó

Atendimentos realizados pelo Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, nos dias 8 e 9 de dezembro (sexta-feira e sábado), resultaram na interrupção de desmatamento, no resgate de uma gavião-carijó e no transporte de uma coruja-buraqueira ao Centro de Triagem e Recuperação de Animais Silvestres (Cetras) do Parque Ecológico do Tietê.

A primeira ação teve início às 9h45 quando os agentes foram acionados para resgatar o gavião em um estacionamento da rua Baruel, na região central. Os agentes avaliaram o animal e constataram o estado debilitado da ave. Em razão disso, o espécime foi encaminhado ao Cetras para receber o tratamento necessário.

No sábado, às 8 horas, os guardas foram chamados para levar uma coruja-buraqueira que estava sob cuidados de uma clínica veterinária, após ter sido resgatada pela equipe no mês anterior, para iniciar um processo de reabilitação no Cetras. Durante esse intervalo, o animal passou por um procedimento cirúrgico e seguirá para a reabilitação. A expectativa é que a ave possa retornar à natureza.

No mesmo dia, por volta das 15h40, os guardas receberam uma denúncia de desmatamento em um terreno localizado na rua Luiz Affonso, no Jardim Saúde. Os agentes responderam ao chamado e flagraram um homem operando uma retroescavadeira e efetuando a remoção da vegetação. Ao ser questionado, o condutor admitiu não ter autorização para a atividade e informou que estava trabalhando a pedido do proprietário. Diante dessa situação, o dono do espaço foi notificado e o local embargado, medidas que permanecerão em vigor até que as devidas regularizações sejam efetuadas.

O secretário de Segurança Cidadã de Suzano, Afrânio Evaristo da Silva, enfatizou a relevância da prontidão dos guardas para a proteção ambiental. “A agilidade demonstrada nas ações não apenas reforça a eficiência, mas também sublinha o compromisso da equipe em preservar o meio ambiente. Seguir de maneira proativa é fundamental para a manutenção do equilíbrio ecológico e reflete um cuidado integral com a cidade”, pontuou o chefe da pasta