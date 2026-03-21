GPA flagra desmatamento ilegal e queima de vegetação em área de preservação na Vila Barros

Uma ação do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA), da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, resultou no flagrante de desmatamento ilegal seguido de queima de vegetação em uma área de preservação no bairro Vila Barros, nesta quinta-feira (19/03). A ocorrência foi registrada por volta das 15h20, na estrada do Yamane, durante patrulhamento preventivo da equipe.

Os agentes identificaram dois indivíduos ateando fogo em bambus que haviam sido previamente cortados com o uso de motosserra. Diante da situação, a equipe realizou a abordagem e iniciou a fiscalização dos equipamentos utilizados na ação. Durante os questionamentos, um dos averiguados afirmou ser prestador de serviço e alegou ter sido contratado para realizar a limpeza do terreno. Ele informou ainda que apenas uma das motosserras estava em funcionamento, enquanto a outra se encontrava quebrada.

No entanto, ao solicitar a Licença de Porte e Uso (LPU) das motosserras – exigida pela legislação ambiental – os agentes constataram que o responsável não possuía a documentação obrigatória. Durante vistoria no veículo utilizado pelos envolvidos, a equipe também localizou uma espingarda de pressão, igualmente sem qualquer comprovação de regularidade.

A gravidade da situação aumentou após a verificação da área por meio do aplicativo QField, ferramenta utilizada para georreferenciamento. Foi constatado que parte do local está inserida em Área de Preservação Permanente (APP), o que reforça a caracterização de crime ambiental. Além disso, os agentes identificaram grande quantidade de resíduos sólidos provenientes do descarte irregular de materiais de uma edificação anteriormente existente no terreno.

Diante dos fatos, foi acionada a equipe do Setor de Fiscalização de Posturas, que compareceu ao local e realizou a apreensão administrativa dos objetos envolvidos na ocorrência. Toda a área foi devidamente registrada por meio de fotografias para subsidiar a investigação e instrução do procedimento administrativo. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente ficará responsável pela adoção das medidas cabíveis, incluindo possíveis sanções administrativas e encaminhamentos legais.

O secretário de Segurança Cidadã de Suzano, Francisco Balbino, destacou a importância da atuação integrada e preventiva das equipes. “A atuação do Grupamento de Proteção Ambiental demonstra o compromisso da Guarda Civil Municipal com a preservação dos nossos recursos naturais. Não vamos tolerar práticas ilegais que coloquem em risco o meio ambiente e a qualidade de vida da população”, afirmou.