GPA resgata animais silvestres e impede parcelamento irregular do solo

O Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano atendeu cinco ocorrências entre 18 e 22 de novembro (sábado a quarta-feira) que resultaram no resgate de três animais silvestres, na interrupção do parcelamento irregular de solo e na localização de um terreno utilizado para descarte ilegal.

No primeiro caso, pouco depois das 9 horas, após denúncia de que um caminhão estaria despejando entulhos em um terreno localizado na rua Luís Afonso, no bairro Jardim Casa Branca, a equipe se dirigiu até o local, mas não encontrou ninguém, entretanto foi possível identificar uma quantidade significativa de resíduos sólidos descartados. Na ocasião, foram realizados registros fotográficos e elaborado um relatório à Secretaria Municipal de Meio Ambiente para a adoção de medidas administrativas.

Também no sábado, desta vez às 11 horas, os agentes foram acionados para resgatar um sagui-de-tufos-pretos que havia entrado em um comércio da rua Horácio Nelson Rondinelli, em Cidade Edson. Após o resgate, o animal foi devolvido à natureza.

Dois dias depois (20/11), uma coruja foi resgatada em frente a uma residência da alameda Cunha Bueno, no Jardim Imperador, por volta das 11h45. O GPA foi recebido pela moradora que informou que a ave havia sido atacada por outros pássaros. O animal foi resgatado, mas em razão de um ferimento no olho direito foi encaminhado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetras) do Parque Ecológico do Tietê.

Mais tarde, às 16h25, durante patrulhamento na estrada Carlos Alemão, no Jardim Nova Ipelândia, os guardas avistaram uma movimentação de terra e indícios de construções. Ao chegarem no local, as pessoas que estavam no terreno se dispersaram, deixando apenas o responsável por um dos lotes que, após questionado, alegou ter adquirido o espaço de uma imobiliária.

Após consulta, constatou-se que a área em questão está inserida na Zona de Recuperação e Proteção aos Mananciais e a movimentação irregular de terra, realizada para o nivelamento dos terrenos e o parcelamento do solo, estão em desacordo com a Lei Complementar 025/1996. Como medida, o responsável foi notificado e a área embargada até que a situação seja regularizada.

Por fim, no dia 22, os agentes atenderam o chamado para resgatar uma serpente em um condomínio localizado na estrada Santa Mônica, no Jardim Quaresmeira. A equipe do GPA chegou ao local por volta das 16h40 e contou com o suporte do 2º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros. Após uma avaliação cuidadosa, foi determinado que o réptil era uma jararaca-do-mato. Posteriormente, o animal foi resgatado e devolvido à natureza em um local de mata e distante de áreas residenciais.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, elogiou a eficácia do GPA diante dos recentes eventos. “Nossos agentes estão bem treinados e vigilantes para agir em diversas situações, tanto para o resgate de animais silvestres, quanto para a interrupções de crimes ambientais. É importante observar também que, ao serem acionados, nosso GPA prontamente respondeu aos chamados, sempre almejando obter êxito e cessar as atividades irregulares”, concluiu o chefe da pasta.