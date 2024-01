GPA resgata dois animais silvestres na área central

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano promoveu o resgate de dois animais silvestres no último domingo (14/01) em locais diferentes da cidade. As ações foram conduzidas pelo Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) após acionamento da população.

No primeiro caso, por volta de 12h30, os agentes foram informados sobre um gambá-de-orelha-preta que havia entrado em uma residência da rua Marechal Deodoro, no centro. O animal foi resgatado e, como não apresentava ferimentos, foi liberado em uma área de mata nas proximidades.

Uma hora depois, um novo chamado solicitava a presença do GPA no Parque Municipal Max Feffer, no Jardim Imperador, para resgatar um pássaro que estava com uma das asas lesionadas. Após avaliação, os agentes identificaram que a ave é da espécie maracanã-verdadeira que, devido aos ferimentos, foi encaminhada ao Centro de Triagem e Recuperação de Animais Silvestres (Cetras) do Parque Ecológico do Tietê para receber o tratamento adequado.

O secretário municipal de Segurança Cidadã de Suzano, Afrânio Evaristo da Silva, elogiou o desempenho dos guardas. “Em uma hora conseguimos promover o resgate de dois animais, sendo que um deles estava machucado e precisou ser encaminhado para tratamento adequado. A ação do último domingo mostra que somos comprometidos com a nossa fauna também, a fim de manter e proteger as espécies que habitam a nossa cidade”, destacou o chefe da pasta.