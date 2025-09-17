"Grafias da Dança" chega a sua terceira edição com concurso oficinas gratuitas e prêmios em dinheiro

O projeto Grafias da Dança, idealizado pelo fotógrafo Renatto Nomura em parceria com a produtora Fernanda Moretti Arte do Movimento e financiado pelo edital da PNAB, chega a sua terceira edição com novidades: além dos ensaios e da exposição, este ano o evento abre um concurso gratuito de fotografia, oficinas formativas e premiação em dinheiro para os melhores registros .

Com mais de vinte anos dedicados à fotografia da dança em Mogi das Cruzes, Nomura propõe que fotógrafos amadores registrem artistas da dança amadores em espaços públicos da cidade. Podem participar maiores de 18 anos, residentes em Mogi, com até três fotos por inscrito .

A programação começa com uma saída fotográfica neste sábado (20/09), às 15h, conduzida por Renatto Nomura. Os participantes terão a chance de acompanhar de perto seu processo criativo e receber dicas sobre como fotografar o movimento, um desafio que exige técnicas diferentes das imagens fixas. A bailarina Carla Gonçalves será a artista fotografada nessa atividade .

No dia 04 de outubro, às 15h, Carla também ministra uma oficina gratuita, voltada a bailarinas e bailarinos estudantes ou profissionais. A proposta é ensinar como transformar ruas, praças e parques em cenário e palco da dança .

As inscrições para o concurso vão de 22/09 a 06/10 e o resultado será divulgado no dia 20/10. Serão selecionados dez trabalhos que integrarão a exposição “Grafias da Dança”, em novembro, junto com obras de Renatto Nomura. Os três primeiros colocados receberão prêmios em dinheiro: R$ 1.000,00, R$ 600,00 e R$ 400,00. A curadoria é composta por Renatto Nomura, pela produtora Fernanda Moretti e pelo artista multidisciplinar Marco Guerra .

A exposição acontece de 03 a 24 de novembro, em Mogi das Cruzes, e contará com performances de dança em diálogo com as obras expostas. Após a inauguração, o projeto seguirá para os distritos de César de Souza e Jundiapeba, ampliando o acesso à arte. Além da fotografia, escultores e pintores da cidade também participarão, criando um diálogo entre diferentes linguagens artísticas que traduzem o movimento .

Para Fernanda Moretti, o projeto reforça a integração entre arte e cotidiano urbano. “Grafias da Dança é um convite para redescobrirmos nossa cidade com novos olhos. A fotografia e a dança tornam cada esquina mais viva e cada olhar mais atento. É arte que aproxima, que forma público e que valoriza nossos artistas locais”, destaca.