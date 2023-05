Grafite transforma muro de estação elevatória da Sabesp em Suzano

Cores e traços que cativam e dialogam com a sociedade. Uma forma lúdica que, além de atrair a atenção, têm a função também de conscientizar. É o que revela o muro, recém transformado, da Estação Elevatória de Esgoto da Sabesp, localizada no Parque Maria Helena, em Suzano. Antes, sem vida; agora a parede transmite uma mensagem de cuidado e preservação do meio ambiente.

Na intervenção artística do muro da estação de Suzano, uma frase alerta a população “Salve o Planeta”. Além disso, os desenhos mostram a importância do saneamento e da união de forças para que juntos possamos manter o ambiente onde vivemos.

"O cuidado da Sabesp com as instalações demonstra o respeito aos clientes e à sociedade, tornando o local mais agradável aos olhos de quem passa por ali, além de ajudar a preservar essa importante instalação, responsável por encaminhar esgotos coletados nos bairros Parque Maria Helena e Vila Maluf para tratamento", avalia Márcio Gonçalves de Oliveira, superintendente da unidade de Negócio Leste da Sabesp. E é só o início dessa iniciativa, outros locais estão previstos para receber esse tipo de arte.

Na Sabesp, muitas unidades têm aproveitado os muros de suas instalações para levar mensagens positivas e de educação ambiental à sociedade. É importante destacar que toda arte aplicada em instalações da Companhia tem conexão com a ação da Sabesp e estão dentro do tema de saneamento. A iniciativa melhora e conserva o visual das instalações e deixa um espaço mais agradável para a população.