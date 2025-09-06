Grande público prestigia Paulo Betti em comemoração ao aniversário de Itaquá

Itaquaquecetuba foi marcada por momentos de arte e emoção com a presença do ator Paulo Betti como parte das comemorações pelos 465 anos do município. Centenas de pessoas se reuniram na terça-feira (2) em duas atividades que encantaram o público e destacaram a força da cultura na cidade.

Na parte da tarde, o auditório da Secretaria de Cultura recebeu dezenas de participantes no workshop conduzido pelo artista. Em clima de bate-papo, Betti falou sobre sua trajetória nos palcos, na televisão e no cinema, compartilhando histórias e técnicas que inspiraram os presentes.

À noite, o centro da cidade se transformou em palco a céu aberto para o espetáculo “Autobiografia Autorizada”. A praça Padre João Álvares foi tomada por uma plateia atenta, que se emocionou e se encantou com o monólogo escrito e interpretado pelo ator, repleto de memórias pessoais, humor e reflexões sobre a vida. O espetáculo contou com o apoio da Secretaria de Educação, que proporcionou interpretação em Libras, garantindo acessibilidade e inclusão.

“Ver a praça cheia e a população engajada nos motiva a continuar trazendo grandes nomes da arte para Itaquá. A cultura tem esse poder de aproximar, emocionar e ensinar”, destacou a secretária de Cultura, Maria Ana Rosa.

O prefeito Eduardo Boigues também ressaltou o sucesso da iniciativa. “Os 465 anos da cidade estão sendo celebrados com eventos que unem conhecimento, diversão e valorização da nossa identidade cultural. Receber o Paulo Betti foi uma honra e estamos muito felizes com a participação da população nas duas atividades.”

