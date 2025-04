Grande São Paulo recebe R$ 4,3 bi no maior programa de obras viárias da história de SP

O Governo de São Paulo lançou, nesta quinta-feira (3), no Palácio dos Bandeirantes, o “São Paulo pra Toda Obra”, o maior programa de modernização do sistema rodoviário da história do estado, com um investimento que soma R$ 30 bilhões para melhorias em rodovias públicas e concedidas. A iniciativa inclui mais de 1,5 mil obras que visam melhorar a vida do cidadão com melhor infraestrutura e segurança viária, geração de empregos e desenvolvimento econômico.

Entre as obras há iniciativas do DER (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo) e das concessionárias reguladas pela Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo). O conjunto abrange aquelas concluídas nos anos de 2023 e 2024, intervenções em andamento e as futuras a serem lançadas ao longo da gestão. No evento, o governador Tarcísio de Freitas anunciou o início de 62 novas obras, que somam um aporte de R$ 1 bilhão.

Na Região Metropolitana de São Paulo, o investimento total é de R$ 4,3 bilhões em 116 obras

O estado de São Paulo já é líder no ranking das melhores rodovias do Brasil, com nove das dez estradas mais bem avaliadas, segundo levantamento da Confederação Nacional do Transporte (CNT). Com o programa, o objetivo é consolidar a excelência desse sistema rodoviário, proporcionando mais qualidade e segurança no trânsito e fomentando setores que dependem fortemente do transporte terrestre, como logística e turismo. O programa já gerou 86,7 mil empregos, e a previsão é criar 168,8 mil postos de trabalho, beneficiando 34,7 milhões de pessoas em mais de 540 municípios.

“O São Paulo pra Toda Obra não trata só de asfalto, concreto, máquina e engenharia. Estamos falando de gente, porque são as pessoas que vão se beneficiar desse empreendimento, com a diminuição do tempo de viagem e o aumento da segurança. Estamos falando do pai que vai ficar mais tempo com os filhos, da mãe que ficará despreocupada porque o filho vai sair e voltar em segurança e do produtor rural que vai deslocar sua produção com menos custos e transtornos. É prosperidade nos quatro cantos do estado”, afirmou o governador.

A iniciativa contempla 22,3 mil km de intervenções em grandes rodovias, estradas estaduais e concedidas, bem como em vicinais. Das 1.581 obras, 544 já foram concluídas, 208 estão em andamento e há ainda 829 previstas. São 617 obras do DER, com um aporte de R$ 14,5 bilhões. Nas rodovias concedidas, são mais 964 obras administradas pela Artesp, com um investimento de R$ 15,4 bilhões. As melhorias incluem pavimentação, recuperação funcional, intersecção viária, duplicação, iluminação, melhorias de trevo e recapeamento.

Início de obras

Durante o evento, o governador autorizou o início de 62 novas obras, totalizando R$ 1,04 bilhão em investimentos. Dessas ordens de serviço, 61 são convênios para melhorias em estradas vicinais que beneficiam 70 municípios e uma relativa à rodovia estadual SP 322, em Bebedouro, na região de Barretos, com aporte de R$ 67,1 milhões.

Entre as intervenções nas estradas municipais estão pavimentação e recuperação funcional, com mais de 574 quilômetros de obras.

Dessas 62 obras, 2 estão na Grande São Paulo, totalizando R$ 44,3 milhões.