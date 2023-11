Greve da CPTM causa revolta na estação de Suzano

A greve da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), que atingiu a Linha 11-Coral nesta terça-feira (28), causou revolta em passageiros na estação de Suzano. Os usuários que precisavam ir à São Paulo precisaram recorrer a outros meios, como Uber e ônibus intermunicipais.

O principal motivo da greve é a possível privatização das linhas da CPTM, que está sendo discutida pelo governo estadual.

Gibeão Alexandre precisava ir a Guarulhos, ficou exaltado ao não conseguir entrar na estação e chegou a bater no portão que tinha placas da greve. “Na minha opinião, a greve é injusta, é política de sindicato. O sindicato não produz nada, só as bagunças”, critica.

Além disso, o passageiro reclamou que a escada rolante não estava funcionando na estação. “A greve é do portão para dentro. A escada rolante é pública, mas eles desligaram para apoiar a greve, para jogar o povo contra o governo. O povo inteligente não vai apoiar a greve”.

Na visão de Nilton Meira, a greve é justa, mas é prejudicial para as pessoas que precisam. “É justa porque os funcionários precisam reivindicar seus bens e seus direitos, mas atrapalha a população. Eu trabalho no Tatuapé e precisava ir até lá. Se eu pegar um ônibus não dá tempo, precisava ser de trem”.

Em panfletos entregues na estação são elencados motivos para ser contra a privatização do Metrô e da CPTM. O primeiro motivo é o aumento da tarifa, que “aconteceu em todos os lugares que tiveram trens e metrôs privatizados”. É citado que a qualidade e segurança devem piorar, já que “as linhas privatizadas registram o triplo de falhas”. Por fim, “a privatização é a entrega do dinheiro público para as empresas privadas” é o terceiro motivo.

“A privatização não é boa nem para os passageiros e nem para os trabalhadores do Metrô e CPTM. Ela é boa apenas para os empresários e acionistas do transporte, que nunca andaram de Metrô ou trem na vida”, destacado em um panfleto.

Em comunicado ao DS, a CPTM afirmou que as escadas rolantes estão funcionando normalmente mas, por conta da greve, estão desligadas, já que a estação não está sendo utilizada.