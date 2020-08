Greve nos Correios deve acumular até 300 mil cartas na região, calcula sindicato

Cerca de 300 mil cartas simples e 50 mil encomendas e Sedex devem ficar “travadas” diariamente com a greve dos funcionários dos Correios no Alto Tietê, iniciada ontem.

A estimativa do Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Correios e Telégrafos (Sintect) é de adesão de 80% dos 600 funcionários da região.

O estado de paralisação já havia sido antecipado pelo diretor de base do Sintect na região, Milton de Jesus Miguel, no último dia 3 e deve seguir, pelo menos, até o próximo sábado (22), quando será realizada uma nova assembleia com os colaboradores.

Cortes

Os funcionários reclamam de cortes de benefícios, como tickets de alimentação e refeição, adicional de risco e ajuda de custo para profissionais que têm filhos com deficiência.

Além disso, houve redução no tempo de dissídio coletivo, que antes era válido por dois anos e agora caiu para um. Uma liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) aos Correios permitiu que a alteração fosse feita. Assim, o acordo, que antes iria até 2021, venceu no último dia 31.

Segundo o diretor de base, os Correios começaram a tirar cláusulas do acordo coletivo por conta própria, o que irritou os trabalhadores. Assim, eles resolveram entrar em greve para reivindicar uma negociação com a estatal.

“É muito importante realizar essa greve. Ultimamente, autoridades colocam que funcionários dos Correios brigam por causa de privilégios. Mas somos os que menos recebem na estatal – cerca de R$ 1,9 mil de salário base”, iniciou Miguel. “O nosso ticket vem para complementar. E agora, eles tiraram”, completou o diretor.

Em seguida, ele questionou os salários de grandes cargos dentro da estatal. Para ele, os cortes ocorrem com o objetivo de “privatizar” os Correios.

“A diretoria ganha entre R$ 40 mil e R$ 46 mil e fica nos atacando. A greve vem para conscientizar não só o governo, mas a população. Com essa retirada dos direitos, eles mostram que querem privatizar os Correios”, afirmou.