Greve pode deixar 164,5 mil sem trens na região; metrô também para

Os ferroviários de dois sindicatos, que representam trabalhadores da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), são contra os planos de privatizações do governo estadual. O metrô também deve paralisar as atividades.

As entidades ainda falam em "greve por tempo indeterminado com assembleias diárias para deliberar sobre a continuidade do movimento".

A última paralisação ocorreu no começo do mês de outubro, e afetou as Linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha, monotrilho da Linha 15-Prata, além das linhas de trem 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade.

Enquanto as categorias prometem cruzar os braços contra o plano de privatizações da gestão Tarcísio de Freitas, o governo fala em movimento "político" e vê deboche contra a sociedade. Outras categorias, como trabalhadores da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), profissionais da educação e funcionários da Fundação Casa também decidiram aderir ao movimento.

PONTO FACULTATIVO

O Governo de São Paulo determinou ponto facultativo em todos os serviços públicos estaduais da capital nesta terça-feira (28). A medida visa a reduzir os prejuízos à população, garantindo a remarcação de consultas, exames e demais serviços que estavam agendados para a data da greve.

A greve no transporte de trens, ameaçada pelo Sindicato dos Ferroviários, deve prejudicar, ao menos, 164,5 mil passageiros na soma de 12 estações no Alto Tietê.