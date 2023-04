Grupamento Ambiental localiza drogas em rua do Nova América

O Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano localizou na manhã desta quarta-feira (26/04) uma bolsa com entorpecentes na rua Maria de Souza Assis, no bairro Residencial Nova América. O suspeito foi preso e teria confessado aos agentes que estava comercializando as drogas.

A informação chegou até os guardas por meio de denúncia anônima, que também apontava as características físicas do indivíduo. No local, por volta das 11 horas, o suspeito foi abordado quando estava sentado em uma pedra. Ao lado dele foram encontrados 44 papelotes de maconha, 65 porções de crack, 53 de cocaína, dez frascos de lança-perfume e dois comprimidos de ecstasy que estavam em um estojo lilás, além de R$ 159,50 e dois aparelhos celulares. O caso foi apresentado no 1º Distrito Policial de Palmeiras.

Uma semana antes, no dia 19 de abril (quarta-feira), agentes do Canil encontraram na rua José Carlos Cardoso, no Jardim Alterópolis, um indivíduo na calçada que, segundo uma denúncia, estaria traficando entorpecentes. Abordados pelos agentes, o suspeito informou que estaria somente guardando as drogas e que para esta função receberia R$ 30. Questionado onde estaria o material, ele informou que estava debaixo de um arbusto. O cão Taurus foi acionado e localizou 164 papelotes de maconha, 126 porções de cocaína e mais 238 de crack, totalizando 478 gramas. Ainda foi localizada a quantia de R$ 95. O flagrante foi levado para o 2º Distrito Policial do Boa Vista.

De acordo com o secretário interino de Segurança Cidadã de Suzano, Afrânio Evaristo da Silva, a GCM promove um trabalho intenso para contribuir com a tranquilidade dos moradores e apoiar as forças policiais que atuam no município. “Nossa Guarda Civil está sempre em patrulhamento com o objetivo de trazer bem-estar às pessoas, por isso realizamos um trabalho incansável em parceria com a Polícia Civil e a Polícia Militar. Esses dois casos evidenciam nosso compromisso com a população em garantir um bom trabalho para contribuir com a segurança de nossa cidade”, destacou o chefe da pasta.