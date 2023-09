Grupamento resgata 32 animais silvestres e impede desmatamento

Na primeira intervenção do grupamento, um ouriço foi encontrado em uma empresa localizada no Jardim Natal. Após verificação das condições do animal, ele foi devolvido ao seu habitat. Outros dois ouriços foram localizados em Suzano, um no Jardim São José e outro no Raffo e, assim como no primeiro resgate, os animais foram devolvidos à natureza. Ambos os casos ocorreram na terça-feira da semana passada (12/09).

Filhotes da espécie Gambá-de-orelha-preta também foram resgatados, oito deles no Jardim Gardênia, no dia 5 (terça-feira), e mais sete no Meu Cantinho, na última sexta-feira (15/09). Em se tratando de animais com poucos dias de vida, os espécimes foram enviados para tratamento em locais especializados.

Há dois domingos (10/09), uma preguiça foi resgatada em uma área de mata do bairro Fazenda Aya após um grupo de pessoas tentar capturá-la, a ação foi impedida por moradores do local. Acionado, o GPA, com apoio da Defesa Civil, promoveu a soltura do animal na natureza.

Por sua vez, um sagui foi encontrado por um morador do Jardim Caxangá caído após ter recebido uma carga de eletricidade e o levou para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente na última quinta-feira (14/09). A pasta acionou o grupamento e enviou o animal para uma unidade de recuperação para receber tratamento.

Um dia depois, nova denúncia informou que um morador da rua Doutor Oswaldo Pansardi, no Jardim Residencial Suzano, mantinha 12 pássaros silvestres em gaiolas sem autorização. Os animais foram encaminhados para uma unidade de recuperação. O caso foi registrado no 2º Distrito Policial do Boa Vista.

O trabalho realizado pelo Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, entre os dias 2 e 18 de setembro, resultou no resgate de 32 animais silvestres e na interrupção de desmatamento, descarte irregular e extração ilegal de minério em 11 casos diferentes. A maioria das ocorrências chegou ao conhecimento dos agentes por meio de informação passada pelos moradores, ao passo que um caso foi descoberto durante patrulhamento.