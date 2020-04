Grupo 10Entrosados anuncia live beneficente neste sábado

O grupo 10Entrosados, conhecido grupo de samba e pagode suzanense, vai realizar uma live beneficente neste sábado, 25, às 21h30, pelo canal oficial do grupo no YouTube (youtube.com/10entrosados).

O objetivo da live, além de alegrar os fãs do grupo, é de arrecadar alimentos, produtos de higiene, álcool em gel e dinheiro para instituições necessitadas, que ainda estão sendo levantadas pelo grupo.

A SOS Graxa Alto Tietê, instituição que cuida dos funcionários dos bastidores (montador de palco, por exemplo), também será beneficiada. Os colaboradores passam por dificuldades no momento, visto que o isolamento social impede a realização de shows.

“A visão é dar o primeiro passo na cidade, para que todo mundo ‘mova os pauzinhos’ e faça. Essa é nossa iniciativa, ser exemplo. Nossa região é carente deste tipo de atitude. Se Deus quiser, vai ser grande e vamos conseguir ajudar muita gente”, conta Danilo Luquini, vocalista do grupo.

“Como trabalhamos com música, não podemos fazer shows, para evitar a aglomeração. Vamos manter contato com o grupo por meio desta live e ajudar as pessoas que estão passando dificuldades. Como normalmente a gente toca neste horário (sábado, 21h30), é uma forma de as pessoas se sentirem no show, só que estando em casa. Foi essa a nossa ideia”, conta Mateus Ribeiro, percussionista do grupo.

O grupo e todos que produzirem a live vão seguir as recomendações de segurança impostas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). “Todos que estiverem trabalhando estarão de máscara, luvas e usarão álcool em gel. Os músicos também ficarão afastados uns dos outros”, diz o percussionista.

O grupo fez uma publicação no perfil do Instagram (@10entrosadosoficial) chamando os fãs para participarem da live, informando a Legacy Suplementos (Rua General Francisco Glicério, nº 1216) como posto de coleta de doações.

Repertório

O 10Entrosados surgiu em 2017 em Suzano e está em crescimento na cidade. Como o próprio nome diz, trata-se de “10 amigos entrosados”, que tocam samba e pagode na região.

Músicas de cantores famosos, como Dilsinho, Thiaguinho e Ferrugem, fazem parte do repertório do grupo.

Apesar disso, os 10Entrosados são versáteis. A banda costuma incluir no repertório outros estilos, como sertanejo, rock e funk.

O grupo é composto por Danilo Luquini (vocal), Luiz Felipe (vocal), Igor Gonçalves (vocal e cavaquinho), Jader Clemente (violão), Mateus Ribeiro (tantã), Felipe Ferreira (pandeiro), Everton Nilo (reco-reco), Raphael Santos (surdo), Rodrigo Góes (percussão geral) e Ricardo Alevato (Bateria).