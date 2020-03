Grupo de estudos prepara ações para proteger idosos contra coronavírus

Os idosos e pacientes de doenças crônicas representam o público que causa maior preocupação em relação à pandemia do novo coronavírus (convid-19).

a secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano tem um grupo de estudos que está avaliando a situação e deve determinar quais ações serão adoadas, mas por enquanto não houve alteração na rotina nos equipamentos municipais que atendem o público da Melhor Idade em Suzano.

A pasta oferece servições de acolhimento institucional em Suzano com capacidade para 50 pessoas. "A admissão pode ser espontânea ou pode ser mediante denúncia, quando há violação dos direitos do idoso, com critérios de baixa renda e/ou abandono/abuso familiar".

Atendidos

Segundo a secretaria, todos os atendidos são referenciados no Creas (Centro de Referência Especializada de Assistência Social).

Houve o reforço das orientações de medidas preventivas que a Secretaria Municipal da Saúde já vem fazendo há semanas, conforme divulgado anteriormente.

Também há o CDI (Centro Dia do Idoso), com capacidade para atender 50 idosos. Este equipamento é voltado para idosos em situação de vulnerabilidade social que são encaminhados pelo Creas (Centro de Referência Especializada de Assistência Social).

Serviço de Ação Social

Além disso, o Serviço de Ação Social e Projetos Especiais conta com o CCMI "Maria Picoletti" (Centro de Convivência da Melhor Idade), que oferece palestras, cursos, oficinas e capacitações direcionados ao público da melhor idade. Por semana são atendidas em média 420 pessoas. Também há atividades culturais e esportivas - todos os serviços oferecidos são gratuitos. As orientações para prevenir doenças respiratórias também foram reforçadas no CCMI.