Grupo Escoteiro participa de atividade no Suzano Shopping neste sábado

O Grupo Escoteiro Suzano – 37/SP estará no Suzano Shopping neste sábado (06/01) e no próximo dia 13 para participar da programação de férias do centro de compras. A proposta é receber crianças e adolescentes para viverem um dia de escoteiro, conhecendo algumas vivências do movimento que é desenvolvimento na cidade há 14 anos.

As atividades são gratuitas e acontecerão das 14 às 17 horas, em frente à Drogaria São Paulo. “Essa é uma boa oportunidade para os jovens e também para os pais saberem mais sobre o Escotismo, seus ensinamentos e a importância dele para a formação cidadã de crianças e adolescentes”, explicou a diretora presidente do 37º Grupo Escoteiro, Giovana Ferronatto Moreno.





Movimento Escoteiro

Fundado em 1907, na Inglaterra, o escotismo é um movimento voltado para os jovens, e também feito por eles, com o auxílio de adultos voluntários. Por meio de atividades, incentiva os participantes a assumirem seu próprio desenvolvimento.

“O escotismo tem um propósito educacional. Os jovens aprendem muitas coisas, entendem a importância de se envolverem com a comunidade, de desenvolverem uma liderança. Existe uma grande preocupação com o próximo e com o meio ambiente também. Os jovens são incentivados a construir um mundo melhor e mais justo”, acrescentou Giovana.



Dentro de cada ramo, que é formado por jovens conforme sua faixa etária, são trabalhadas seis áreas de desenvolvimento: físico, intelectual, social, afetivo, espiritual e de caráter, com base nas particularidades de cada fase. “Trabalhamos aspectos morais, cívicos, religiosos e patrióticos, todos muito importantes para a formação de um cidadão”, completou a diretora.



Os interessados em participar do Movimento Escoteiro em Suzano devem ir até o Tiro de Guerra (Estrada dos Fernandes, 1339) aos sábados, as 14 horas às 16h30, para fazer sua inscrição. Mais informações pelo telefone 11 9 9192-7130.