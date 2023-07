Grupo Escoteiro Suzano promove 'Festa Julina' nesse sábado

Após três anos sem promover grandes eventos, o Grupo Escoteiro Suzano – 37/SP realiza neste sábado (08/07) seu tradicional “arraiá”, a partir das 15 horas, no Tiro de Guerra. A renda arrecadada no evento será destinada às atividades do grupo, que atende mais de 30 crianças, adolescentes e jovens da cidade. A entrada é gratuita.

A festa terá bebidas e comidas típicas, brincadeiras, bingo, sorteios, quadrilha e fogueira. O evento é uma oportunidade de reunir os escoteiros de Suzano e de outras cidades da região para uma confraternização, conseguir recursos para o custeio do grupo e ainda apresentar o Movimento Escoteiro para a população.

O grupo suzanense, que integra a União dos Escoteiros do Brasil (UEB) e está completando 14 anos de atividade no município, se reúne sempre aos sábados, em uma área cedida pela Prefeitura dentro do Tiro de Guerra de Suzano, que está localizado na estrada dos Fernandes, 1.339, no Parque Santa Rosa.

Mais informações sobre a Festa Julina podem ser conferidas no perfil do Grupo Escoteiro nas redes sociais (@ge37suzano).

Escotismo

O escotismo é um movimento voltado para os jovens, e também feito por eles, com o auxílio de adultos voluntários. Por meio de atividades e com propósito educacional, incentiva os participantes a assumirem seu próprio desenvolvimento.

Dentro de cada ramo, que é formado por jovens conforme sua faixa etária, são trabalhadas seis áreas de desenvolvimento: físico, intelectual, social, afetivo, espiritual e de caráter, com base nas particularidades de cada fase.